Эксклюзив 05 февраля 2023, 17:00 Ставшую главным оружием США «пробирку Пауэлла» остановит Россия «Голос Мордора»: «пробирка Пауэлла» уничтожила Ирак и теперь грозит всему миру Википедия

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Войска США и их союзников 20 лет назад разбомбили Ирак под предлогом наличия у страны химического оружия. Доказательства, которые государственный секретарь Колин Пауэлл принес в пробирке на заседание Совета безопасности ООН, международное сообщество не убедили. Но «пробирка Пауэлла» стала удобным предлогом для развязывания конфликтов по всему миру. Остановить ее теперь может только Россия. Об этом в своей колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Ровно два десятка лет назад госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал на Совете безопасности ООН пробирку. Она якобы являлась доказательством наличия у Ирака оружия массового поражения.

Правда в том, что, хотя в Ираке ничего подобного не было обнаружено до сих пор, оружием массового поражения стала сама эта пробирка. Причем — одним из самых разрушительных видов такого оружия. И оно действует до сих пор.

Смертоносное «стекло»

Эта пробирка полностью, до руин разрушила огромное ближневосточное государство. Убила огромное количество людей — число жертв этой пробирки исчисляется чуть ли не миллионом жизней. И она до сих пор продолжает разрушать и убивать. Конца и края этому пока не видно.

После Ирака эта пробирка взялась и за другие страны. Она ударила по многострадальному Афганистану, но, как впоследствии оказалось, безуспешно. Американцы с позором убежали из страны, а власть снова перешла к тем, против которых эта война и была развязана.

Затем мощь пробирки обрушилась на Ливию. Тут она сработала на отлично. Разрушенным и фрагментированным оказалось еще одно государство, гражданская война в котором не прекращается уже больше 10 лет. И всем понятно, что она не кончится в обозримом будущем.

Затем пробиркой ударили по Сирии. Тут почти получилось, но вовремя вмешались русские, и мощь пробирки была посрамлена и унижена. Тем не менее бед она успела натворить немало. И кое-где кровь продолжает литься до сих пор, а некоторые части Сирии все еще оккупированы турками, американцами и террористами.

Главный инструмент США

И то, что сейчас происходит на Украине, — это тоже пробирка Колина Пауэлла. Она разрослась до огромных размеров и превратилась в главный инструмент политики США. Более того, эта пробирка политикой США и является. Инструмент, с помощью которого США задумали покорить весь мир, а если не получится — просто разрушить и устроить хаос.

Русская армия сейчас пытается остановить эту страшную пробирку. И она ее остановит, в этом нет никаких сомнений. Потому что в противном случае жертвой этой пробирки может стать и сама Россия.