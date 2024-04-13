Происшествия 13 апреля 2024, 14:08 Беспилотник ВСУ атаковал Энергодар ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по микрорайону в Энергодаре РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по первому микрорайону в городе Энергодар Запорожской области. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, ее слова привел ТАСС.

«Дрон-камикадзе ВСУ нанес удар по первому микрорайону Энергодара Запорожской области» — сказала она.

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Яшина отметила, что в результате происшествия пострадавших среди местного населения нет.

Днем ранее она также сообщила, что националисты запустили ударные дроны для атаки Энергодара. По словам Яшиной, вокруг Запорожской атомной электростанции обстановка остается напряженной.

В течение последних нескольких дней дроны ВСУ дважды попали в защитный купол шестого энергоблока ЗАЭС. Разрушения оболочки не произошло, и угрозы для безопасности атомного объекта не возникло.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что каждый новый удар по ЗАЭС создает риски ядерной аварии. Он обещал поднять этот вопрос на заседании Совбеза ООН.