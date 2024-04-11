Мир 11 апреля 2024, 20:47 Названа дата специального заседания Совбеза ООН по ударам ВСУ по Запорожской АЭС Небензя: Совбез ООН обсудит удары ВСУ по Запорожской АЭС 15 апреля РИА «Новости»

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Совет Безопасности ООН соберется на специальное заседание, посвященное обстрелам и атакам беспилотников Запорожской атомной электростанции со стороны украинских войск, в понедельник, 15 апреля. Об этом заявил постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что западные страны настолько привыкли закрывать глаза на преступления киевского режима, что не заметили возникновение риска ядерной катастрофы в центре Европы.

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«Эту тему мы затронем отдельно в ходе специального заседания 15 апреля. Надеемся, что справедливую оценку происходящему даст и руководство МАГАТЭ, чьи сотрудники находятся на станции и воочию могут наблюдать украинские провокации», — привела слова из выступления дипломата пресс-служба постпредства.

За последние дни украинские военные усилили удары по Запорожской атомной электростанции.

Беспилотники дважды поразили защитный купол шестого энергоблока, частично нарушив целостность оболочки. Но работающие там специалисты угрозы для безопасности не увидели.

Под ударами также оказалась территория вокруг станции. Во время очередного прилета ранения получили трое сотрудников.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что каждый последующий удар по энергоблокам значительно повышает вероятность ядерной аварии.

Он подчеркнул, что поднимет вопрос об обстрелах станции на заседании СБ ООН.