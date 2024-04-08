Происшествия 08 апреля 2024, 20:22 Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии из-за атаки ВСУ Гросси: ЗАЭС была близка к ядерной аварии из-за атаки ВСУ РИА «Новости»

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Запорожская атомная электростанция была близка к ядерной аварии из-за атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова привело агентство Bloomberg.

«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — сказал руководитель МАГАТЭ.

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Гросси пообещал поднять вопрос об атаке ВСУ на ЗАЭС в Совете Безопасности ООН. По словам главы агентства, он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным среднесрочный план, а также то, что может произойти на станции в будущем.

ВСУ атаковали атомную станцию двумя беспилотниками. Один дрон удалось сбить, другой попал в купол шестого энергоблока. В момент атаки на станции работали специалисты МАГАТЭ, которые зафиксировали последствия прилетов. В результате удара пострадали несколько сотрудников станции.