Общество 18 августа 2023, 20:32 Запрет на варварство. Нужна ли уголовная статья за сожжение религиозных книг Религиовед Табак: на публичное сожжение религиозных книг нужно ввести запрет Freepik

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил ввести уголовное наказание за порчу Библии и Корана. Мера, по его словам, поможет избежать европейского влияния, где «разного рода извращения давно уже стали частью нормы». Нужна ли подобная статья в Уголовном кодексе, «360» рассказал религиовед и эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак.

Далее — его прямая речь.

Четкое определение действий

Депутаты решили уточнить статью и ввести туда, условно говоря, новый параграф. Как известно, всего не предусмотришь.

В расследовании дела об оскорблении чувств верующих надо четко определить, считается ли сожжение книги умышленным действием.

Человек может сказать, что это обычная книга, которую он по какой-то причине решил сжечь. Либо обвиняемый попросту придерживается антирелигиозных взглядов. Подобных признаков может быть бесчисленное количество.

Оскорбление и провокация

Сейчас эта проблема приняла довольно широкий резонанс. Все прекрасно знают, что происходит в Швеции и какие волнения вызывают такого рода акции.

Шведы утверждают, что они отстаивают свободу мнений и слова. Но, с другой стороны, они сообщили после первого сожжения Корана, что готовят акт о запрете сожжения религиозной литературы.

Есть люди с нейтральной позицией, которым все равно на такие акции. Однако некоторые читают в подобных действиях прямое оскорбление и явную провокацию.

Поэтому с учетом опасности общественного деяния имеет смысл ввести запрет на публичное сожжение религиозных книг.

Дома люди могут жечь все, что захотят. Это их личное дело на собственном пространстве. Но публичное демонстративное сожжение оскорбляет окружающих.

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Разумное наказание

Мне кажется, что в нынешних условиях [уголовно наказывать за сожжение религиозной литературы] — логично и разумно. Пока человек и общество еще недостаточно совершенны.

В целом сожжение таких книг — это варварство.

Любые варварские действия должны [повлечь за собой] наказание, потому что иначе это чревато более серьезными последствиями.