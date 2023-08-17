Мир 17 августа 2023, 14:58 Уровень террористической угрозы повысили в Швеции Служба госбезопасности Швеции повысила уровень угрозы терактов до высокого Unsplash

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Уровень террористической угрозы в Швеции повысили до четвертого уровня по пятибалльной шкале. Об этом заявила пресс-служба Службы государственной безопасности страны.

Ведомство отметило, что для исламистов страна превратилась в приоритетную цель.

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«Уровень террористической угрозы повысили до четвертого. Это сигнал о необходимости продолжения социальной работы по снижению угрозы терактов», — заявила глава службы Шарлотта фон Эссен.

По ее словам, решение повысить уровень необходимо рассматривать в долгосрочной стратегической перспективе.

В последние несколько месяцев в Швеции произошел ряд эпизодов по сожжению Корана, священной книги для мусульман.

СМИ сообщали, что местные власти также не препятствовали сожжению Торы, что вызвало реакцию у первых лиц Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл эти действия позорными.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ситуации с публичным сожжением религиозных книг в Швеции стали примером «новой нормальности» на Западе.