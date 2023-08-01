Эксклюзив 01 августа 2023, 14:16 «Принцип пофигизма». Почему европейские власти закрывают глаза на попрание Корана Эксперт Самонкин: безнаказанность участников сожжения Корана — принцип пофигизма Европы Freepik

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Европейцы из стран Северного альянса за последние недели стали свидетелями нескольких акций — участники сожгли священные книги прямо напротив посольств государств Ближнего Востока. Полиция Швеции и Дании не предпринимала попыток остановить их. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин рассказал «360», какова цель этих акций и почему европейские власти закрывают глаза на происходящее.

Далее — прямая речь.

«Хайп на ровном месте»: цель акций с сожжением Корана

В последнее время у европейских государств вообще не складываются отношения со странами ближневосточного лагеря. В первую очередь это государства, имеющие исламский фундаментализм как основу государственной и национальной идеи.

Именно те противоречия и ухудшения в шведско-турецких отношениях — яркое подтверждение, что отдельно взятые радикальные экстремисты пытаются привлечь к себе внимание, устраивая хайп на ровном месте и сжигая Коран. В отношении дискриминации религии это самая опасная тема: могут ударить по исламу, христианству или иудаизму.

Основные цели таких акций — интерес и ожидание жесткого ответа со стороны государственной системы, в частности правоохранительных органов. В Швеции полиция стояла рядом, пока участник акции сжигал Коран.

На следующее утро в МИД Турции заявили, мол, почему Швеция хотя бы не дала жесткую правовую оценку подобным действиям.

Ухудшение турецко-шведских отношений подводит к тому, что европейские демократия, свобода слова и конвенция работают в двойственном формате.

«Без выгоды неинтересно»: реакция Евросоюза

Если что-то выгодно Еврозоне, НАТО и Западу, то власти применяют международное право, и начинается «представление» со свободой слова и другими рабочими инструментами. Как только речь идет о вопросах, которые могут дискредитировать саму европейскую систему права, ЕС почему-то не включается в решение проблемы и уходит от ответственности.

В Европе нет законодательства в плане ужесточения уголовной ответственности за сожжение религиозной литературы. Хотя большинство европейских государств придерживаются христианско-католической соответствующей модели.

Но реальной практической работы по усовершенствованию этого законодательства попросту нет.

Такое ощущение, что все европейское единство существует только на бумаге и работает тогда, когда это выгодно.

Не вся Европа под одну гребенку

ЕС при необходимости может показывать свою некую единую активность перед «неугодными» странами, которые составляют геополитическую конкуренцию коллективному Западу, — Китаем, Россией, Ираном, Индией и так далее. В этом случае европейская система и единство работают.

Однако сейчас [Европа] не едина: каждая страна играет по собственным стандартам и имеет свои нормативно-правовые акты. Безусловно, есть государства, которые чтят отношения с Ближним Востоком, поэтому на их территории сожжение священной книги исключено.

К таким государствам относится Южная Европа — Греция, Португалия, Испания и Италия.

Флаг с символикой Евросоюза на здании посольства Испании в Москве. / РИА «Новости»

«Принцип пофигизма»: европейская модель поведения

Страны так называемого Северного блока и Прибалтика почему-то менее защищены с правовой точки зрения. Поэтому на их территории подобного рода преступления никак не берут во внимание и не наказывают участников акций. Как итог — ухудшение отношений между ЕС, НАТО и Турцией.

РИА «Новости»

Дания и Швеция сами подставляют еврозону. В результате европейский континент ухудшает свою переговорную, экономическую и политическую позицию по отношению к Ближнему Востоку.

Такая закономерность действует из-за «принципа пофигизма», который идет в приоритете у Северного блока, оставляя позади национальные интересы.

Национальные интересы и европейские законы работают только тогда, когда этого требуют Вашингтон, Лондон и другие страны НАТО. Как только речь заходит о собственных национальных интересах, власти не принимают законы и не работают над юридической системой урегулирования.