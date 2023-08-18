Мир 18 августа 2023, 16:02 Женщина бросилась тушить Коран на акции у посольства в Швеции Aftonbladet: женщина попыталась потушить Коран у посольства Ирана в Стокгольме Unsplash

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Очередная акция с сожжением Корана произошла в Стокгольме, помешать ей пыталась неизвестная женщина. Об этом сообщило издание Aftonbladet.

Акцию с сожжением священной книги мусульман провели в пятницу, 18 августа, рядом с посольством Ирана. По предварительной информации, организатором выступил мигрант из Ирака Салван Момика.

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Когда он поджег Коран, женщина с огнетушителем в руках бросилась к демонстрантам, однако ее остановили правоохранители. Руководство полиции Стокгольма отказалось комментировать происшествие и действия сотрудников.

Момика предварительно согласовал акцию с властями Швеции, писал RT.

Служба государственной безопасности страны подняла уровень террористической угрозы на четвертый уровень по пятибалльной шкале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призывал мусульманских мировых лидеров открыто осудить случаи сожжения Корана.