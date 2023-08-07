Мир 07 августа 2023, 09:42 Мадуро назвал лидеров стран Европы соучастниками акций сожжения Корана Президент Венесуэлы Мадуро раскритиковал политиков Европы за молчание о сожжении Корана Пресс-служба Кремля

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Лидеры стран Европы не осудили акции с сожжением Корана на своей территории. Это сделало их соучастниками преступления, заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мусульманские народы испытали, по его словам, чувство большой обиды из-за того, что в европейских странах провели акции сожжения копий Корана. Он спросил, как отреагировали бы христиане, если бы так же поступили с Библией. Верующие пришли бы в негодование и приняли это за оскорбление, подчеркнул он.

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«Удивляет молчание [президентов стран Европы], многих людей и многих средств массовой информации о преступлениях сожжения Корана. Те, кто закрывают глаза на эти преступления, косвенно причастны к ним из-за своего молчания», — заявил политик.

Николас Мадуро осудил такие акции и любые преступления на почве ненависти к мусульманским народам. Он назвал виновными крайне правые и расистские политические круги.

Акции сожжения Корана прошли в Швеции и Дании. Социальный психолог Александр Кичаев заявил, что обычно на такие преступления идут социопаты с демонстративным типом личности.