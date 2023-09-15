Общество 15 сентября 2023, 13:54 «Задача — сохранить жизни». Посадивший Airbus в поле под Новосибирском пилот поблагодарил пассажиров Пилот Белов поблагодарил пассажиров севшего в поле под Новосибирском самолета РИА «Новости»

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Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, посадивший Airbus A320 в поле под Новосибирском утром 12 сентября, рассказал о полете и поблагодарил пассажиров рейса. Летчик раскрыл подробности случившегося на пресс-конференции.

Полет проходил штатно

Белов вместе с коллегами выполнял рейс из Сочи в Омск утром 12 сентября. Экипаж заблаговременно прибыл в аэропорт отправления.

Прошли стартового врача, был проведен брифинг, подготовка к полету. Выдвинулись на воздушное судно, проверили документацию, проверили техническое состояние самолета, бортжурнал. Самолет был допущен и годен, прошел все техобслуживание. И приняли решение вылетать в Омск. Сергей Белов пилот

Запасным у экипажа значился аэропорт Новосибирска. Топлива перед подъемом в воздух хватало на пять часов 25 минут, а расчетное время полета до Омска составляло три часа 25 минут, отметил Белов.

По его словам, полет проходил штатно, в том числе при наборе высоты и снижении. При подлете к Омску пилоты запросили дальнейшее снижение. В аэропорту назначения в этот момент наблюдали порывистый ветер и сдвиг ветра.

«Далее провели со вторым пилотом предпосадочный брифинг, посчитали посадочную дистанцию — все у нас проходило, все было хорошо. Далее диспетчер разрешил заход на полосу 07. Выполняли заход, и в процессе захода примерно за 2-2,5 мили до точки входа в глиссаду после выпуска шасси сработала система низкого давления зеленой гидросистемы», — рассказал летчик.

«Я с таким не встречался»

Такой отказ ведет к увеличению посадочной дистанции, поэтому продолжать заход было небезопасно, пояснил пилот. В подобных ситуациях экипаж должен прервать снижение, уйти на второй круг или в зону ожидания, обработать данные с компьютера, затем принять решение и выполнить безопасную посадку, перечислил порядок действий летчик.

После ухода на второй круг мы со вторым пилотом провели брифинг, посчитали посадочную дистанцию с учетом отказа гидросистемы. И, согласно руководству летной эксплуатации производителя, увеличили расход топлива, что позволило безопасно долететь до аэродрома Новосибирска. Сергей Белов

Белов пояснил, что решение было осознанным — в аэропорту Омска был порывистый ветер и сдвиг ветра.

«Да, мы на тренажерах отрабатываем, конечно, все внештатные ситуации, и такие, с данным отказом. Но как самолет поведет себя в жизни — я с таким еще не встречался. Поэтому было целесообразней полететь до новосибирского аэропорта Толмачево», — подчеркнул он.

Пилоты решили лететь в Новосибирск, поскольку там взлетно-посадочная полоса на 1100 метров длиннее, чем в Омске, и на 15 метров шире. По словам Белова, они с коллегой не сомневались в своих действиях и решении.

Критический остаток топлива

После того, как Airbus прошел рубеж возврата в Омск, летчик заметил, что запас топлива отличается от количества, на которое он рассчитывал. Вернуться в Омск или долететь до Новосибирска было невозможно, сказал Белов.

«Поэтому осознал ситуацию, что будет в дальнейшем происходить. Оставался критический остаток топлива», — пояснил пилот.

Летчик доложил диспетчеру в Новосибирске об аварийной ситуации и подал сигнал бедствия. Затем Белов позвал старшего бортпроводника и сообщил, что самолет будут сажать вне аэродрома. Дальше командир вместе со вторым пилотом выбрали место для безопасного приземления.

Выполнили посадку на поле, так как с правой стороны по полету была заболоченная местность и с левой стороны — леса. Это единственное поле было, на котором можно было произвести безопасную посадку. Сергей Белов

Белов добавил, что стояла задача сесть безопасно, сохранить жизни и здоровье пассажиров. После благополучного приземления пассажиров из самолета эвакуировали.

«Хочется поблагодарить пассажиров, что все вели себя спокойно, без паники — это очень помогло избежать травм», — подчеркнул пилот.

После эвакуации Белов доложил о случившемся в Центр управления полетами. Затем он пошел к пассажирам убедиться, что все целы, живы и здоровы.

После посадки в поле медицинская помощь потребовалась пятерым взрослым. У трех человек поднялось артериальное давление, еще двое получили ушибы.