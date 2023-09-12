Эксклюзив 12 сентября 2023, 13:01 Севший в поле Airbus и пункт временного размещения пассажиров сняли на видео Пассажирка показала на видео севший в поле Airbus и пункт временного размещения

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Пассажирка Airbus A320, севшего в поле в Новосибирской области, Анна сняла на видео обстановку после приземления самолета, а также пункт временного размещения. Кадры поступили в распоряжение «360».

Первое видео Анна снимала, когда пассажиров просили покинуть воздушное судно и отойти подальше. На этих кадрах люди эвакуировались из самолета по надувной горке, неподалеку от Airbus дежурила пожарная машина.

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По словам Анны, после посадки пассажиров доставили в Убинский район Новосибирской области. Пункт временного размещения организовали в одном из местных домов культуры.

«Люди находятся в помещении, где организована медицинская помощь, если кому-то потребуется. Организован чай, питание», — рассказала женщина.

В ПВР начали проверять списки зарегистрированных пассажиров. У людей узнают, куда им удобнее отправиться из пункта размещения.

Одна из женщин сообщила, что за пассажирами прибудут автобусы. Люди смогут выбрать, куда им ехать — в сторону Омска или в направлении Новосибирска.

Утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в пшеничном поле. В авиакомпании пояснили, что причиной стал отказ одной из гидросистем самолета.

Второй пилот рейса Эдуард Семенов сообщил «360», что экипаж проделал огромную работу для спасения жизней пассажиров. По словам летчика, он испытал сильные эмоции, но сумел с ними справиться.