Эксклюзив 12 сентября 2023, 12:25 «Горжусь, что справился». Жена второго пилота Airbus A320 — о посадке самолета в поле Второй пилот севшего в поле Airbus A320 позвонил жене после ЧП с чужого номера РИА «Новости»

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Супруга второго пилота Airbus A320 Эдуарда Семенова, севшего в поле под Новосибирском, Анна рассказала «360», какие эмоции испытала, узнав о происшествии. Женщина подчеркнула, что гордится мужем.

«Наревелась уже, меня всю трясет, глаза красные. В шоке, конечно. Горжусь, что он справился, не поддался панике и волнению, что смог собраться. Принимались только верные решения. Я даже сыну среднему сказала, что папа прожил не зря жизнь. Теперь уже точно можно сказать», — поделилась Анна Семенова.

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По словам собеседницы, супруг позвонил ей после происшествия, причем с чужого номера. Пилот сообщил жене о посадке самолета в пшеничном поле.

«Сказал: „Я тебе сообщаю, потому что сейчас будут тебе звонить. Все хорошо, мы все живы-здоровы, никто не пострадал. Пассажиры все живы-здоровы, самолет цел“», — привела женщина слова мужа.

Пилоты не зря постоянно обучаются

Анна порадовалась, что в России много полей. По мнению жены летчика, это спасло немало жизней. Кроме того, пилоты не зря все время обучаются, отметила собеседница.

«Он и дома без конца смотрит эти все происшествия, где разбор идет — разбирают уже по черным ящикам, что было, воспроизводят ситуацию, и как надо было поступить. Вот он постоянно сидит и смотрит», — рассказала Семенова.

Супруга летчика добавила, что он должен вернуться домой вечером 12 сентября. Женщина не исключила, что теперь в графике мужа что-то может измениться.

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области. В авиакомпании пояснили, что при подлете к городу назначения у Airbus отказала одна из гидросистем.

Эдуард Семенов рассказал «360», как проходила аварийная посадка. Пилот отметил, что летает более 10 лет, но в такой ситуации оказался впервые.