Эксклюзив 12 сентября 2023, 13:15 «Кто-то крестился, кто-то кричал». Пассажиры Airbus рассказали о посадке в поле Пассажиры аварийно севшего в поле Airbus отметили профессионализм экипажа РИА «Новости»

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Бортпроводники и пилоты самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в поле Новосибирской области, вели себя профессионально, чем предотвратили панику. Об этом в беседе с «360» рассказали пассажиры, летевшие этим бортом.

Жительница Омска Анна Асанова рассказала, что сначала по громкой связи объявили, что самолет не сможет сесть в Омске, куда направлялся изначально, из-за плохих погодных условий. Поэтому точкой приземления станет аэропорт Новосибирска.

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«Потом вдруг сказали, что если на борту есть военные и сотрудники МЧС, то им нужно подойти к кабине пилота. Тогда все насторожились, но стюардессы предложили повторять инструкции, как нужно себя вести при аварийной ситуации», — рассказала собеседница «360».

Только после этого пассажиром объявили, что самолет идет на нештатную посадку, и попросили сразу после спуска по трапу отойти от лайнера как можно дальше.

«Было страшно. Кто-то крестился, кто-то кричал, но страшной паники и давки не было», — добавила Анна.

Аплодисменты пилотам

Женщина добавила, что сама посадка самолета оказалась достаточно мягкой. Все пассажиры обрадовались и зааплодировали пилотам.

После того как пассажиры вышли из салона, вслед за ними вышли бортпроводники, которые вынесли людям воду и пледы — погода была уже холодной.

Очень быстро приехал автобус, который увез всех пассажиров в Дом культуры местного села, где людей накормили.

Сейчас Анна Асанова вместе с 15-летней внучкой едет в Омск на электричке. В дорогу пассажирам дали воду и печенье для перекуса.

Профессионализм бортпроводников

Еще один пассажир, Илья Троян, в беседе с «360» заявил, что не поехал на электричке, так как сразу после аварийной посадки вызвал друга на машине. Сейчас вместе с женой и четырехлетней дочкой ждет, пока тот приедет. Он подчеркнул, что профессиональные действия бортпроводников не дали пассажирам поводов для паники.

«Бортпроводники все обозначили. Сказали, что будет совершаться аварийная посадка и как себя вести. Все это соблюдалось. Да, не так гладко прошла посадка, но все прошло отлично», — заявил мужчина.

Илья добавил, что сразу после посадки аварийные выходы открылись, пассажиры покинули салон и отошли на безопасное расстояние, как их и просили.

«Пилоты — настоящие герои. Они свою работу выполнили на пять с плюсом. От них зависела наша дальнейшая судьба и жизнь», — добавил Илья Троян.

Аварийная посадка

Летевший из Сочи в Омск Airbus A320 совершил аварийную посадку в поле около села Убинского Новосибирской области. Причиной ЧП генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов назвал отказ гидросистемы.

Приземлиться в таких условиях в аэропорту Омска оказалось невозможно из-за недостаточной длины взлетно-посадочной полосы, поэтому командир экипажа Сергей Белов принял решение увести самолет в Новосибирск, но ему не хватило топлива, поэтому пришлось сажать в поле.

После экстренной посадки командир экипажа прокомментировал ситуацию «360»: «Все хорошо, все живы, здоровы, самолет полностью цел. Работает Следственный комитет».