Общество 04 июля 2023, 22:46 Верхушка айсберга в делах блогеров. Почему инфоцыганство в России — это секта и кто ее «крышует»? Бизнесмен Ковалев: инфоцыганство — это торговля наркотиками и тоталитарная секта Freepik

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Блогеры-миллионники, продающие в Сети уникальные курсы и марафоны, попали в поле зрения правоохранителей еще этой весной. Сначала в неуплате налогов и отмывании средств заподозрили Валерию Чекалину, а затем внимание обратили и на других российских интернет-бизнесменов. По одной из версий, скрыть доходы им помогла загадочная личность с позывным Атаманша.

Неизвестный «щедрый друг»

Расследование дел блогеров, которые уклонялись от уплаты налогов, все еще идет. Возможно, что Елене Блиновской, Валерии Чекалиной и другим обвиняемым в неуплате налогов блогерам-миллионникам помогала скрывать доходы некая женщина с позывным Атаманша, сообщил Telegram-канал Mash.

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Кто скрывается под этим прозвищем, в публикации не уточнили. Однако озвученный псевдоним, напомнивший сюжет советского мультфильма «Бременские музыканты», всецело описывает ситуацию вокруг интернет-мошенников.

«У него деньжонок много, а я денежки люблю», — пела Атаманша.

YouTube

Именно она, отметил Mash, не только оказала содействие в уклонении от уплаты налогов, но и позже покрыла долги Чекалиной, ее мужа и Блиновской.

На вопросы следователей, откуда пришли деньги, если все счета заблокировали, блогеры заявляли, что им просто помог «щедрый друг».

В связи с этим дела блогеров якобы объединят в одно уголовное расследование, которое будет проходить по статье «Организация преступного сообщества».

Мошенничество профессионального уровня

Все блогеры, кто хоть раз продавал свои курсы и марафоны в Сети, — профессиональные мошенники, отметил в беседе с «360» российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант Андрей Ковалев.

По его словам, исключений среди таких «лидеров мнений» не существует, и все «марафонцы» должны оказаться в одном месте — тюрьме.

Freepik

Пока что Следственный комитет разбирается в том, кто может стоять за блогерами, всячески помогая им избежать срока за крупное интернет-мошенничество. Конкретных имен следователи официально не называли. Но Ковалев заверил «360», что знаком с делами блогеров и реальной ситуацией изнутри.

«Эта Атаманша, которая сегодня стала знаменитой, имеет имя и фамилию — предприниматель Дмитрий Портнягин. Именно он организовывал мошеннические схемы уклонения от уплаты налогов для всех известных блогеров», — подчеркнул он.

Портнягин, по данным Forbes, ведет канал «Трансформатор», у которого 1,35 миллиона подписчиков, и занимается развитием нескольких бизнес-проектов. Среди них — клуб эксклюзивных путешествий для предпринимателей Transformator travel и банный курорт Siberia. Он также написал серию популярных книг о бизнесе.

Предприниматель Дмитрий Портнягин / YouTube

Угроза национальной безопасности

За организацией подобных схем стоит огромная команда, а в этой индустрии крутятся десятки тысяч мошенников и их соратников. На сегодняшний день ситуация приобрела угрозу национальной безопасности, добавил Ковалев.

«Еще страшнее, что многие из них имеют украинские корни или связаны с Украиной, как, например, те же Дмитрий Портнягин или украинский YouTube-блогер Дмитрий Ковпак. Они крали деньги у российских наивных людей и отправляли их на Украину для поддержки ВСУ», — обратил он внимание.

Freepik

Портнягин, по словам собеседника, в свое время стал популярным блогером, когда «рассказывал всем сказки про свои денежные обороты в 100 миллионов долларов и выход на рынок торговли с Китаем». Блогер уже тогда занимался «обналичкой» и уклонением от уплаты налогов и таможенных пошлин через КНР.

Уже тогда он привлекал внимание правоохранительных органов, но каким-то образом ему удавалось избежать наказания. Свою схему уклонения от уплаты налогов он довел до идеала и начал ей делиться за деньги со всеми начинающими мошенниками. Андрей Ковалев бизнесмен, общественный деятель

Использованная схема у всех блогеров-миллионников была практически одинаковой: интернет-аферисты создавали огромное количество юридических лиц, дробили бизнес и затем обналичивали деньги через свои банковские карты.

Новые лица в инфоцыганстве

Ковалев упомянул и нового представителя сообщества интернет-мошенников — украинского предпринимателя, главу наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка.

«Черняк, „украинский водочный король“ и близкий друг Портнягина, также направлял использованные деньги от продажи российских активов на поддержку ВСУ», — заявил он.

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Ковалев допустил, что на волне марафонов возникнет организованная преступность. Денежные обороты у инфоцыган достигают нескольких сотен миллиардов рублей, поэтому криминальные структуры вполне могут взять под контроль эти огромные финансовые потоки.

«По сути, инфоцыганство — это фактически торговля наркотиками», — отметил общественный деятель.

Дело сдвинулось с мертвой точки

Расследованием деятельности интернет-мошенников Ковалев занимается давно. Он отправил огромное количество писем в разные правоохранительные органы, правительство и Госдуму и снял много разоблачающих видеороликов.

«Я вспомнил Аль Капоне, которого посадили не за убийства и организацию мафии, а за неуплату налогов. Я сделал упор на этот финансовый „пробел“, и почему-то дело тронулось. Этим заинтересовались Федеральная налоговая служба — очень эффективный орган, департамент экономической безопасности и противодействия коррупции МИД», — рассказал «360» Ковалев.

По словам бизнесмена, за каждым инфоцыганским курсом стоит тоталитарная секта. Многие россияне оказываются под ее влиянием и в итоге могут столкнуться с плачевными последствиями.

«С этим явлением нужно покончить раз и навсегда — несколько десятков тысяч мошенников посадить в тюрьму и положить конец этому феномену», — подытожил Ковалев.