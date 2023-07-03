Криминал 03 июля 2023, 12:16 Украинского бизнесмена объявили в розыск в России за финансирование террористической деятельности СК России объявил в уголовный розыск украинского бизнесмена Черняка за финансирование ВСУ РИА «Новости»

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Следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении украинского бизнесмена Евгения Черняка. Его объявили в розыск по подозрению в финансировании террористической деятельности, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма», — указали в СК РФ.

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Предполагается, что соучастники перечислили ВСУ и другим вооруженным украинским формированиям свыше 500 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги должны были направить на террористическую деятельность на территории РФ.

Кроме того, в июне 2023 года Черняк, предположительно, купил и поставил вооруженным формированиям Украины товары для боевых действий на сумму более 90 миллионов рублей.

Преступную деятельность фигуранта выявили с помощью сотрудников МВД и ФСБ России. Правоохранители установили, что к нарушению закона причастны два доверенных лица украинского предпринимателя.

«Евгений Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание», — сообщили в Следкоме.

В рамках расследования правоохранители провели более 10 обысков на территории Москвы, Подмосковья и других регионов и изъяли печати различных коммерческих организаций, электронные носители, а также технические средства.

В ближайшее время рассмотрят наложение ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является фигурант.

Евгений Черняк — ведущий YouTube-канала о бизнесе Big Money и глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits. Компания производит алкогольные напитки, в том числе водку под брендом «Хортиця».