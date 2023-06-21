Важное 21 июня 2023, 12:50 Блиновская признала вину по делу о неуплате налогов Блогер Блиновская полностью признала вину по делу о неуплате налогов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская сообщила на заседании суда, что признает вину по делу о неуплате налогов. Блогер подчеркнула, что активно сотрудничает со следствием. Об этом написал ТАСС.

«С первого дня задержания я заявила, что признаю свою вину, я и сейчас активно сотрудничаю со следствием. А на людей, кто взломал мой телеграм-канал, возбуждено уголовное дело», — сказала Блиновская.

Реклама

Ее адвокат сообщил, что блогер уже выплатила 30 миллионов рублей в рамках этого дела. Пресненский суд Москвы 21 июня рассматривает вопрос о продлении меры пресечения Блиновской. Накануне следствие попросило оставить ее под домашним арестом до 26 июля.

Ранее основательницу «Марафона желаний» заподозрили в неуплате налогов на сумму более чем в 918 миллионов рублей. Эти средства она скрыла от государств в период с 2019 по 2021 годы. Следователь на заседании в среду заявил, что по этому делу арестовали 35 зарубежных счетов блогера.