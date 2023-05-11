Знаменитости 11 мая 2023, 23:37 Суд арестовал более 300 миллионов рублей со счетов блогеров Чекалиных ТАСС: суд арестовал свыше 311 миллионов рублей со счетов блогеров Чекалиных Pxhere

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Савеловский суд Москвы наложил арест на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Решение вынесли в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщил ТАСС.

Решение вступило в законную силу, отметили в пресс-службе суда.

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«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП „Чекалин Артем Александрович“ в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — привело агентство слова представителя пресс-службы суда.

Аналогичное постановление суд вынес в отношении ИП супруги Чекалина Валерии, уточнили в материале.

Блогер Валерия Чекалина (известная в соцсетях как Лерчек) зарабатывала на продвижении различных марафонов и продаже собственных косметических средств. Ее доход в прошлом году, по данным СМИ, составил миллиард рублей.

СК инициировал против Чекалиной и ее супруга Артема два уголовных дела — об отмывании денежных средств в размере 130 миллионов рублей, а также о неуплате налогов в крупном размере (более чем на 300 миллионов рублей). Банковские счета супругов подпали под арест.