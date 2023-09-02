Общество 02 сентября 2023, 21:04 Сезон тихой охоты вышел на пик. Россиянам посоветовали не ходить в лес без знания о грибах Миколог Вишневский: для безопасного сбора грибов надо выучить ядовитые виды РИА «Новости»

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Стартовавший после июньских дождей грибной сезон в России вышел на финальную стадию. Каждый год по итогам тихой охоты в больницы с симптомами отравления обращаются более 100 человек, причем некоторые не выживают. Самый пик приходится на последние теплые дни года. Чтобы обезопасить себя, грибникам следует соблюдать одно просто правило — собирать только те грибы, которые точно не содержат яд.

Знать грибы в лицо

Вывести универсальную формулу с признаками ядовитых грибов для всех россиян невозможно. Все зависит от места, где они растут. Для средней полосы — это одни виды, для Дальнего Востока — другие, для тундры — третьи, а для гор Большого Кавказа — вообще четвертые. Об этом в беседе с «360» заявил миколог и член Союза грибников Михаил Вишневский.

«Остается руководствоваться только общими соотношениями, которым, по идее, все должны следовать: не брать незнакомые грибы, а, вернувшись домой, перед готовкой или переработкой все внимательно посмотреть», — заявил он.

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Вишневский добавил, что для себя сформулировал удачный принцип — знать в лицо все ядовитые грибы. Миколог пояснил, что обычно советуют учить съедобные виды, но это непрактично, так как их несколько сотен, а опасных не более десятка, а может, даже и меньше.

Поэтому достаточно запомнить их все и обходить стороной при встрече. Почерпнуть информацию о растущих в местных лесах ядовитых грибах можно из литературы или Интернета. Перед очередной тихой охотой знания стоит освежить.

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Исключить ненужный риск

Одной книги для того, чтобы выучить все виды ядовитых грибов, недостаточно. Лучше всего ознакомится с несколькими сборниками, потому что есть условно съедобные виды, которые при неправильном приготовлении могут привести к отравлению из-за токсинов. Такой совет дал в беседе с «360» старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета и специалист по грибам Даменик Касанелли.

«В семействе сыроежковых есть млечники. В большинстве своем они ядовитые, но при правильной обработке, обычно это соления, через 40−50 дней становятся съедобными», — пояснил он.

Чтобы не рисковать, лучше всего собирать только знакомые виды грибов, чьи важные признаки хорошо известны. Остальные лучше оставить на месте в лесу.

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Касанелли подчеркнул, что отравление грибами проявляется по-разному, в зависимости от вида. Яд одних может начать действовать через несколько часов после употребления в пищу, а от других симптомы могут проявиться через несколько суток.

«При признаках недомогания врача нужно вызвать сразу. Главное — подготовить остатки грибов, которые привели к отравлению, чтобы врач мог понять, какой яд привел к такому состоянию», — посоветовал он.

Специалист добавил, что еще до приезда врача лучше всего промыть желудок. Для этого нужно выпить большое количество подсоленной воды, чтобы вызвать рвоту и вывести часть яда из организма.

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Последние случаи отравления

С начала года, писали «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора, в стране зафиксировали более 100 отравлений грибами. Антирейтинг возглавила Самарская область, где на конец июня таких случаев было 40.

В Челябинской области на днях умерла 13-летняя девочка, а ее мать парализовало. Одной из версий гибели подростка и серьезных проблем со здоровьем у ее матери назвали как раз отравление грибами.

Регистрировали такие случаи и в Орловской области. По данным «Орел Time», одна из жительниц региона умудрилась съесть поганку, но выжила.

А в Ленинградской области пять подростков прямиком из детского лагеря отправились в больницу. Детей госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как они попробовали неизвестные грибы.

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Топ-3 самых опасных грибов

В Комлесхозе Подмосковья в разгар грибного сезона предупреждали, что одними из самых опасных считаются ложные опята. Хотя они не так токсичны, но зато чаще всего попадают в корзины, а потом и на стол.

На второе место специалисты поставили бледную поганку, в четверти одного гриба которой содержится смертельная доза яда. Действует он медленно, а когда проявляются симптомы — поделать уже нельзя ничего. При отравлении бледной поганкой летальность доходит до 90%.

Мухоморы замкнули тройку лидеров среди опасных грибов. И если красные распознать довольно легко, то белые иногда путают со многими съедобными грибами. Отличается он от них резким запахом хлорки.