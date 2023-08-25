Происшествия 25 августа 2023, 19:46 Несколько случаев отравления грибами зафиксировали в Орловской области

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В текущем году в Орловской области зарегистрировали несколько случаев отравления грибами. Об этом сообщило издание «Орелtimes» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В регионе зафиксировали несколько случаев отравления грибами. Несовершеннолетняя съела говорушки, еще один ребенок употребил неизвестные грибы.

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Одна местная жительница отравилась поганкой, однако осталась жива.

Также мужчина съел жареный гриб горчанку. Перед употреблением его необходимо вымачивать в соленой или маринованной воде, написал «БЕЛ.RU».