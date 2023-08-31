Подмосковье 31 августа 2023, 12:15 Комлесхоз назвал топ-3 самых опасных грибов в Подмосковье Фото catalog-photo.ru

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Ежегодно около 4% от всех отравлений в России приходится на грибы. Чтобы минимизировать риски, жителям Подмосковья напоминают, какие грибы можно собирать, а какие не стоит.

Грибникам следует собирать только хорошо знакомые съедобные виды, однако в регионе есть несколько разновидностей ядовитых грибов, которые часто путают со съедобными.

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Одними из самых опасных являются ложные опята. Они не так токсичны, зато чаще других вводят грибников в заблуждение. Ложные опята легко спутать с настоящими осенними грибами. Особенно опасно то, что ядовитость сохраняется и при консервации, так что употребление ложных опят в пищу может вызвать тяжелое отравление.

Второе место топа занимает бледная поганка. Смертельная доза содержится всего в четверти гриба. Опасность в том, что яд действует медленно, а к моменту проявления симптомов медицина уже бессильна. Летальность при отравлении бледной поганкой составляет 90%.

На третьем месте рейтинга расположились мухоморы. Красный мухомор легко распознать. Опасность же представляет белый мухомор, так как его можно спутать со многими съедобными грибами. Главное отличие, по которому можно его распознать, — резкий запах хлорки.

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