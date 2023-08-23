Происшествия 23 августа 2023, 11:37 Дети массово отравились грибами в лагере под Петербургом РЕН ТВ: 5 подростков отравились грибами в детском лагере Ленинградской области РИА «Новости»

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Пятеро подростков, которым от 14 до 17 лет, попали из детского лагеря в селе Сомино Ленинградской области прямиком в больницу. Все они отравились грибами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Случай произошел накануне, 22 августа. По данным канала, речь идет о девочках. Их экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. Врачи оценили их состояние как тяжелое.

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«Они отравились грибами», — заявил источник.

Представители администрации Бокситогорского района региона рассказали, что неприятность случилась в лагере «Восток». Подростки пошли в лес и там съели неизвестные им грибы, после чего отравились.

Местные власти уточнили, одна девочка находится в больнице Пикалева, других перевезут в Санкт-Петербург. По данным издания 78.ru, состояние одного ребенка крайне тяжелое.

Ранее во Владимире задержали подозреваемого по делу о массовом отравлении. Более 100 человек почувствовали себя плохо после того, как в нескольких городских общепитах съели шаурму.