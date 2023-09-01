Криминал 01 сентября 2023, 12:28 Дочь умерла, мать парализовало. Возможной причиной отравления в Челябинской области назвали грибы Мать и дочь в Челябинской области отравились грибами, 13-летняя девочка умерла РИА «Новости»

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В Коркинском муниципальном округе Челябинской области умерла 13-летняя девочка. Ее мать госпитализировали в парализованном состоянии. Следком начал проверку. Источник сайта 74.ru заявил, что к тяжелым последствиям могло привести отравление грибами.

Вечером 31 августа в поселке Роза женщина с дочерью ходили в лес за грибами. Утром 1 сентября к ним домой вызвали скорую помощь. Девочка 13 лет умерла, ее мать отвезли в больницу Челябинска.

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«Администрация округа приносит глубочайшие соболезнования родным школьницы. Трагедия произошла в день, который должен был стать праздником для ребенка», — подтвердила факт ЧП замглавы администрации Коркинского округа Мария Сейидова.

По ее словам, медиков вызвали в 08:45. Кто именно звонил в экстренные службы, в администрации не уточнили.

Следком начал проверку. По словам источника издания, отравление грибами посчитали возможной версией гибели девочки. «Улов» предыдущего вечера нашли у семьи дома.

В Орловской области произошло несколько случаев отравления грибами. Роспотребнадзор заявил, что перед обращением к врачам пациенты пробовали поганку, горчанку, говорушку и неизвестные грибы.