Общество 17 ноября 2023, 23:36 Персональные данные на публичном виду. Telegram-трагедия клиентов МТС в Омске СК начал проверку после слива личных данных клиентов МТС в Омске pxhere.com

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В омском отделении МТС случился настоящий прорыв конфиденциальности. По всей видимости, сотрудники решили поиграть в секретных агентов и создали чат в Telegram, куда с удовольствием сливали личные данные абонентов. Однако коварный план обернулся фиаско. Подробности — в материале «360».

Сервис высочайшего уровня. Но это не точно

Работники отделения МТС в Омске показали, что такое «клиентоориентированность» и «настоящая забота о людях». В своем рабочем чате сотрудники выкладывали фото документов своих клиентов и активно их обсуждали. Работники также не скупились на оскорбления в адрес «неугодных» абонентов. Одну женщину, отказавшуюся от покупки услуг, вовсе обматерили.

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«Врежь ей, разрешаю», — написали сотрудники.

Эта история оказалась на виду у всех пользователей интернета, так как администратор канала забыл сделать его приватным. В Сети сотрудников отделения провозгласили «идиотами дня».

Есть нюансы

Работники омского МТС вряд ли окажутся за решеткой за слив данных, но административное или дисциплинарное наказание не исключено, рассказал «360» директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

«Насколько я помню, по таким статьям лишение свободы не предусмотрено — или только в самых крайних случаях», — отметил юрист.

С учетом презумпции невиновности некорректно предполагать, что сотрудники совершили преступление. Об этом можно будет говорить только по итогам следственной проверки. Административный процесс — дело непростое, добавил адвокат. Необходимо смотреть конкретную переписку и оценивать выражения, которые использовали работники.

«Здесь есть разные нюансы, и от этого зависит в том числе ответственность компании. Все-таки граждане, даже работники компании, могли это делать в частном порядке», — добавил Аграновский.

РИА «Новости»

Он объяснил, что в компаниях проводят комплаенс-процедуры, во время которых сотрудникам объясняют, что делать можно, а что нельзя. Не исключено, что в этом отделении МТС такую работу организовали недостаточно хорошо. Это тоже требует проверки.

«Если нет — одно дело, а если и проходило соответствующее обучение, и они где-то расписывались, это, конечно, снижает ответственность и репутационные издержки компании. Но проверку провести надо, — может быть, даже кого-то уволить», — подчеркнул юрист.

Легко не отделаются. СК уже заинтересовался

Следственный комитет в Омской области обратил внимание на случившееся. Ведомство начало проверять информацию о сотрудниках, пересылавших личные данные клиентов. Речь идет о статье Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

«СУ СК России по Омской области организована проверка по сообщениям из СМИ в отношении сотрудников компании», — сообщили РИА «Новости» в региональном управлении ведомства.

Что сказали в компании?

Пресс-секретарь мобильного оператора Ирина Дерюгина рассказала «360», что утечка данных клиентов МТС в Омской области произошла на стороне подрядной организации, которая занималась продажей сим-карт. Компания уже приостановила сотрудничество с учреждением.

Мы оцениваем ситуацию как недопустимую. Ирина Дерюгина пресс-секретарь МТС

Она заверила, что МТС четко соблюдает законодательство в сфере защиты персональных данных. Всю информацию шифруют и передают по защищенным каналам связи. К сотрудникам, которые получают доступ к личным данным, применяют строгие требования безопасности. В МТС допустили возможность обращения к правоохранителям для привлечения виновных к ответственности.

Unsplash

Частный случай

Работники омского отделения МТС вряд ли знали, что кто-то может прочитать их переписку, заявил «360» эксперт по кибербезопасности, директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский. По его словам, эта история является частным случаем. Чтобы не допускать подобного, необходимо по возможности не оставлять информацию о себе ни на каких сайтах.

«Без лишней необходимости не передавать свои данные: паспорт, СНИЛС. Если есть возможность при заполнении какой-нибудь анкеты эти данные не указывать, лучше этого не делать», — подчеркнул он.

Если человек опасается, он может проверить нахождение своих данных в Сети с помощью специальных программ и сайтов. Однако с ними тоже нужно проявлять осторожность.

Читайте отзывы. Как правило, если сайт давно существует и хорошо себя зарекомендовал, по нему достаточно много отзывов, которые можно использовать. Александр Дворянский IT-эксперт

Вывод: корпоративные уроки для омского МТС

Скандал в отделении МТС в Омске — это не просто история о неэтичном поведении и нарушении конфиденциальности. Это урок для всей корпоративной культуры. Доверие клиентов — тонкая материя, которую легко разрушить одним неосторожным шагом. Теперь омскому подразделению МТС предстоит восстановить свою репутацию и доказать, что уважение к личным данным клиентов для них — не пустой звук.