Общество 17 ноября 2023, 14:06 Оскорбляли и унижали. Личные данные клиентов МТС в Омске оказались в свободном доступе — СМИ Baza: сотрудники МТС в Омске слили личные данные клиентов в открытый чат РИА «Новости»

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Личные данные клиентов МТС в Омске оказались в открытом доступе в Сети из-за безалаберных работников компании. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудники МТС обменивались фотографиями паспортов абонентов в открытом чате мессенджера Telegram, а также оскорбляли и унижали неугодных покупателей, отметили журналисты. Работники вряд ли догадывались, что их переписку кто-то может прочитать. Они не скупились на нецензурную брань в адрес клиентов.

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Уточняется, что в настоящее время Telegram-канал с данными абонентов удалили.

В октябре МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Информацию подтвердили сотрудники Роскомнадзора.

Юридическим лицам за утечку персональной информации грозит штраф в размере 60-100 тысяч рублей. Согласно законодательству РФ, даже если в Сеть попали данные миллиона человек, больше этой суммы взыскания не налагаются.