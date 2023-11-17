Эксклюзив 17 ноября 2023, 15:03 «Есть нюансы». Адвокат рассказал, что грозит сотрудникам МТС за слив личных данных клиентов Адвокат Аграновский: сотрудников МТС вряд ли посадят за слив данных клиентов Булкин Сергей/news.ru

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Слив личных данных клиентов МТС вряд ли обернется для сотрудников компании уголовным наказанием, но административное, как и дисциплинарное, вполне возможно. Об этом «360» рассказал директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

«Насколько я помню, по таким статьям лишение свободы не предусмотрено — или только в самых крайних случаях. Вообще, не совсем дело адвоката квалифицировать по статьям, но я могу сказать, что здесь, конечно, есть основания для проверки. И вот так вот навскидку здесь может быть целый ряд административных составов — от оскорбления до разглашения персональных данных. Об уголовных статьях сложно здесь говорить», — пояснил он.

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Эксперт добавил, что с учетом презумпции невиновности некорректно предполагать, что сотрудники виновны, и их ждет то или иное наказание. Всей информацией по этому вопросу может владеть только следствие по итогам проверки.

История неприятная и для сотрудников, и для компании. Здесь есть основания для дисциплинарной ответственности и как минимум для административной. Надо все-таки смотреть конкретную переписку, конкретные выражения, обстоятельства все изучать. Административный процесс, а уж тем более уголовный, — дело довольно сложное, довольно тонкое. Могу сказать, что я вижу здесь основания и для служебной проверки, и для проверки на предмет возможных административных правонарушений, может быть, даже уголовных преступлений. Пусть соответствующие органы разбираются и дают оценку. Ну и, естественно, руководство компании тоже пусть проводит свою внутреннюю проверку и делает соответствующие выводы. Дмитрий Аграновский директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры»

Нужно учесть, как именно данные распространили и каков был умысел, использовались ли рабочие ресурсы, было ли распространение данных связано с исполнением служебных обязанностей, продолжил адвокат.

«Здесь есть разные нюансы, и от этого зависит в том числе ответственность компании. Все-таки граждане, даже работники компании, могли это делать в частном порядке», — указал он.

Репутация уже пострадала

О том, какой будет ответственность компании, тоже можно будет судить лишь после проверки.

«Что-то было сделано не так — возможно, сотрудникам следует давать какие-то инструктажи, чтобы они не обсуждали клиентов или аккуратнее обращались с персональными данными», — предположил собеседник «360».

Дмитрий Аграновский отметил, что в компаниях, даже маленьких, проводятся комплаенс-процедуры — когда сотрудникам объясняют, что делать можно, а что нельзя, и какой может быть ответственность. Возможно, в МТС эту работу организовали недостаточно хорошо, предположил адвокат. Нужно будет проверить, предупреждали ли сотрудников о недопустимости таких действий.

«Если нет — одно дело, а если и проходило соответствующее обучение, и они где-то расписывались, это, конечно, снижает ответственность и репутационные издержки компании. Но проверку провести надо, — может быть, даже кого-то уволить», — считает Аграновский.

Что бы ни показала проверка, в той или иной степени репутации МТС уже нанесен ущерб — ведь СМИ широко обсуждают случившееся, резюмировал он.