Эксклюзив 17 ноября 2023, 16:21 «Недопустимая ситуация». Компания МТС объяснила утечку данных клиентов в Омске МТС приостановил работу с подрядчиком после утечки данных клиентов в Омске Булкин Сергей/news.ru

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Утечка данных клиентов МТС в Омске произошла на стороне подрядной организации. Об этом сообщила «360» пресс-секретарь мобильного оператора Ирина Дерюгина.

«Мы оцениваем ситуациюкак недопустимую. Предварительно выяснено, что инцидент произошел на стороне подрядной организации, которая занималась продажей сим-карт. Сотрудничество с ней приостановлено», — отметила представитель компании.

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Пресс-секретарь заверила, что МТС четко соблюдает законодательство в сфере защиты персональных данных. Вся конфиденциальная информация шифруется и передается по защищенным каналам связи, а к сотрудникам, получающим доступ к личным данным клиентов, применяются строгие требования безопасности, рассказала Дерюгина.

«МТС рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности за нарушение законодательства», — подытожила пресс-секретарь.

Личные данные абонентов МТС в Омске разместили в открытом чате в Telegram. В нем сотрудники оскорбляли непонравившихся им пользователей, в том числе нецензурно. Чат из мессенджера уже удалили.