Эксклюзив 17 ноября 2023, 15:10 «Читайте отзывы». Россиян призвали беречь личные данные после утечки МТС в Омске Глава Sitronics Group Дворянский призвал не оставлять свои личные данные в Сети Unsplash

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В Омске сотрудники МТС создали общий открытый чат в Telegram, куда сливали личные данные абонентов, при этом оскорбляя их. Предположительно, работники не знали, что кто-то может прочесть их переписку. Как сообщил «360» эксперт по кибербезопасности, директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский, чтобы избежать таких ситуаций, не стоит лишний раз вводить в анкеты данные паспорта и других важных документов.

Он отметил, что ситуация со сливом данных клиентов сотрудниками омского отделения МТС — случай частный. Чтобы такого не произошло Дворянский призвал по возможности не оставлять ни на каких сайтах информацию о себе.

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«[Чтобы избежать подобных случаев, стоит] контролировать нахождение своих персональных данных в Сети. Без лишней необходимости не передавать свои данные: паспорт, СНИЛС. Если есть возможность при заполнении какой-нибудь анкеты эти данные не указывать, лучше этого не делать», — подчеркнул он.

Если все же есть опасения, можно проверить нахождение своих данных в Сети. Для этого существуют специальные сайты и программы. Однако с ними тоже нужно быть осторожными.

«[Для этого] читайте отзывы. Как правило, если сайт давно существует и хорошо себя зарекомендовал, по нему достаточно много отзывов, которые можно использовать», — добавил Дворянский.

Прежде чем использовать эти сайты, нужно убедиться в их безопасности, резюмировал он.