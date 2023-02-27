Эксклюзив 27 февраля 2023, 17:47 (обновлено: 27 февраля 2023, 19:30) «Не поделили стулья». Член «Редана» объяснил причины драки у ТЦ «Авиапарк» Член «ЧВК „Редан“» заявил об отсутствии у движения ненависти к другим субкультурам РИА «Новости»

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Группировка «ЧВК „Редан“» изначально собиралась как круг друзей по интересам, она не преследует своей целью разжигание ненависти к другим молодежным движениям и субкультурам. Об этом «360» сообщил один из членов «Редана», пожелавший остаться анонимным.

«Целью движения является проведение времени в компании людей, схожих по интересам, вкусам и тому подобное. Никаких националистических наклонностей и ненависти к другим движениям мы не имеем. Если вообще можно назвать нашу ограниченную тусовку движением», — сказал он.

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Подростки носят одежду с изображением паука. Член субкультуры объяснил, что ее выпустил один известный дизайнерский бренд еще в 2020 году, а причисление ее к «Редану» произошло якобы потому, что участники движения были фанатами бренда.

Перепалка в торговом центре

Входящий в группировку заявил, что массовая драка с участием членов «Редана» в ТЦ «Авиапарк» 22 февраля произошла из-за безобидной ситуации.

«Ребята не поделили стулья. После этого началась перепалка, в ходе которой люди также докопались до одежды и длины волос. Хочу обратить внимание, что, судя по видео, люди находились в алкогольном опьянении. Первые удары нанесли те, кто докопался», — добавил он.

По его словам, среди участников «Редана» в потасовке никто серьезно не пострадал.

«С ними все хорошо, из конфликта они вышли только с мелкими синяками и ушибами. Их пока не коснулось наказание, хотя все их действия изначально были самообороной», — добавил молодой человек.

Он отметил, что и сам чуть не стал жертвой нападения, которое произошло на станции метро «Китай-город» 23 февраля. Его другу повезло меньше — неизвестные облили его перцовкой и избили.

«На шестом выходе ко мне подошла толпа из 10 человек и начала спрашивать, не из „пауков“ ли я. Также просили показать телефон на наличие чатов. Так как в таких случаях телефон чаще всего „отжимают“, а я находился на государственном объекте, у меня получилось убежать и обратиться к сотрудникам полиции», — отметил собеседник «360».

Массовые задержания подростков на прошедших длинных выходных также прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах России. По данным СМИ, речь идет об участниках неформального движения «ЧВК „Редан“». Участники объединения носят одежду с изображением паука с цифрой четыре, черные куртки и клетчатые брюки.