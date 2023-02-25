Происшествия 25 февраля 2023, 09:17 Задержания подростков начались в московском ТЦ «Авиапарк» из-за новой агрессивной субкультуры Полиция начала массово задерживать подростков в ТЦ «Авиапарк» в Москве

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Полиция массово задерживает подростков в московском торговом центре «Авиапарк» из-за появления новой молодежной субкультуры — «ЧВК Редан». Соответствующее распоряжение поступило правоохранителям вчера, рассказал источник «360».

Собеседник канала уточнил, что «по ДПС поступила ориентировка» — сообщать о всех людях, ходящих толпой либо в черной одежде, либо в клетчатых штанах, возле авиапарка, и проводить задержания.

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По данным Telegram-канала Baza, вчера вечером там задержали более 30 человек.

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Представители «ЧВК» (по словам подростков, название не имеет никакого отношения к частной военной компании) называют себя «пауками», ходят с длинными волосами и изображениями паука с цифрой четыре. Субкультура выступает «против околофутбольных фанатов и лиц кавказской национальности». Большинству подростков около 15 лет.

По информации СМИ, первая массовая драка состоялась 22 февраля, в ТЦ собрались сотни молодых людей. После начала облав еще одну драку запланировали в ТЦ «МаркосМолл» и полицейские, узнав об этом, задержали там еще около 20 человек.