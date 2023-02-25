Общество 25 февраля 2023, 11:22 «ЧВК Редан»: дебоширы-националисты или обычные поклонники манги? Подростков из нового сообщества «ЧВК Редан» заподозрили в национализме "ВКонтакте"

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В последние дни в СМИ стала распространяться информация о новой молодежной субкультуре «ЧВК Редан». Ее представители носят черную одежду с изображением паука (потому называют себя «пауками») и, предположительно, устраивают массовые драки. Это пока не доказано.

"ВКонтакте"

Кто такие «пауки» и при чем тут ЧВК

Считается, что это группа подростков, которые агрессивно выступают против «нерусских» и скинхедов. В Сети уже распространились шутки и мемы про грозных «пауков».

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Однако в Сети есть и другое мнение — о том, что это просто группа подростков, которые считают себя неформалами и объединяются в поисках друзей, а националистические высказывания и контент и драки под видом «пауков» устраивают другие люди. Уточняется, что администратор сообщества в соцсети «ВКонтакте» «сам нерусский», так что о разжигании межнациональной розни не может быть речи.

В информации о группе тоже подчеркивается, что она «не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия», а также не связана «с политикой, религией и национализмом» и не призывает нарушать законы, а создана исключительно «в развлекательных целях». Более того, за разжигание ненависти грозят забанить. Правда, при этом почти под каждым постом хотя бы несколько человек оставляют ругательства, оскорбления и мат.

"ВКонтакте"

Название «Редан» пришло из популярной манги Hunter x Hunter, там такое название носит преступная организация, известная также как «Призрачная труппа» или «Паук». Изображение паука с цифрой четыре — символ этой банды. Также члены «ЧВК Редан» носят клетчатые штаны и длинные темные волосы.

Аббревиатура ЧВК расшифровывается как «частная военная компания» и у многих ассоциируется с «Группой Вагнера», участвующей в СВО. Однако, по словам самих подростков, в данном случае военные компании ни при чем, а ЧВК в названии фигурирует «просто для прикола».

В основном представителям группы около 15 лет.

"ВКонтакте"

Кто с кем и зачем дерется

О новой субкультуре активно заговорили после 18 февраля, когда в ТЦ «Авиапарк» в Москве начались драки. Правда, напали не сами подростки в одежде с пауками, а как раз таки на них. По данным СМИ, потасовку устроила «группа спортсменов», поводом стала необычная внешность «пауков». Охрана не пыталась разнять дерущихся.

Через несколько дней стало известно о новом столкновении двух групп подростков, одна из которых — «ЧВК Редан». Со вчерашнего дня полиция массово задерживает подозрительных подростков возле «Авиапарка».

СК проводит доследственную проверку по факту сообщений о групповой драке. Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер. В пресс-службе «Авиапарка» не исключили, что стычка, о которой идет речь, была постановочной и затевалась ради хайпа, сообщил kp.ru.