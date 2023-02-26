Происшествия 26 февраля 2023, 20:31 ОМОН в Санкт-Петербурге устроил облаву на подростков-хулиганов spb.kp.ru: в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге ОМОН устроил массовую облаву РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге ОМОН устроил массовую облаву на хулиганов в ТЦ «Галерея». Потасовку затеяла толпа молодых людей, которая набросилась на члена «ЧВК Редан». Подробности со слов очевидцев сообщило издание spb.kp.ru.

Драка подростков началась с нападения на одного представителя анимэ-субкультуры «Редан». «Редановцев» отличают по черной одежде с изображением паука и цифрой «4». Предполагается, что анимэшники нападали на иностранцев, футбольных болельщиков и просто не понравившихся им людей.

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ОМОН временно перекрыл вход в ТЦ, на улице дежурили полицейские подразделения.

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Подобные массовые потасовки происходят во многих городах страны. Стычка подростков в столичном ТЦ «Авиапарк» спровоцировала несколько крупных потасовок с участием несовершеннолетних по всей стране.

Сотрудники полиции задержали несколько человек в торговом центре Новосибирска, это сделано в целях предотвращения противоправных действий. Одного из лидеров молодежной группировки «ЧВК Редан» задержали из-за нападения в московском метро, молодого человека отправили под домашний арест.