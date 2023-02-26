Происшествия 26 февраля 2023, 19:57 Новосибирских подростков начали задерживать в ТЦ в целях профилактики МВД: в Новосибирске полиция задержала подростков в ТЦ для проверки

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали несколько человек, в том числе подростков, в торговом центре Новосибирска. Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального МВД, это было сделано, чтобы предостеречь их от совершения противоправных действий.

«С целью недопущения противоправных деяний <…> ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

Предположительно, это связано с серией событий вокруг нового молодежного движения «ЧВК Редан».

Реклама

Активное обсуждение этой субкультуры началось в последние дни, когда Telegram-каналы стали публиковать массовые драки в московских ТЦ и метро, якобы организованные этой группировкой. Появились сведения, что молодые люди — преимущественно подростки около 15 лет — выступают против против «нерусских» и скинхедов. Однако в группах, посвященных «Редан», подчеркивается, что они не пропагандируют националистические идеи, терроризм и «другие противоправные действия», а драки устраивают другие люди «под видом „пауков“».

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело из-за нападения подростков на своего сверстника в вестибюле станции метро «Лубянка». Их отправили под домашний арест. Как сообщили в полиции, среди задержанных был один из лидеров группировки «Редан». Также стало известно о драках и нападениях в разных городах страны, однако пока причастность «пауков» к ним не доказана.