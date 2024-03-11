11 марта 2024, 18:59
Ловушка на амбициях и страхе неуспеха. Почему трудоголики работают на износ
Психолог Красноруженко: трудоголизм может довести до инсульта
По мнению психологов, трудоголизм и хроническое переутомление стали очередными эпидемиями XXI века. Британский писатель и сценарист Джеймс Грэм, которого медики причислили к трудоголикам, признался, что нездоровое желание постоянно работать ощущается так же, как алкогольная, наркотическая или сексуальная зависимости. Психологи рассказали «360», почему проблему относят к болезням и как ее избежать.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Психолог Галина Красноруженко: трудоголизм — программа самоуничтожения
Причины трудоголизма
Есть несколько главных причин, почему люди иногда работают, не жалея сил и не обращая внимания на свое здоровье. Время от времени желание самореализации превращается в насилие над своим телом, разумом и духом. У таких людей отсутствует баланс амбиций и реальности — они всегда хотят доказать всем, что лучше других.
Часто самокритика выходит на первый план, поскольку человек постоянно хочет стать лучшей версией себя. Также у таких людей существует чувство долга — мол, кто, если не я?
Еще несколько важных причин трудоголизма — желание убежать от личных проблем, скрыть какую-то боль, забыть трагические события, а также попытка доказать что-то конкретному человеку. Три основные категории, которым трудоголик хочет показать результат, — мама, папа и, как ни странно, бывший партнер.
Мы давно знакомы с термином «трудоголизм». С точки зрения психологии, такая нездоровая зависимость от работы — самая настоящая болезнь. Как правило, она заключается в стремлении продолжать заниматься рабочими задачами даже тогда, когда это уже не нужно.
Не все понимают, что синдром трудоголика — это ловушка на амбициях и страхе неуспеха. Лишь единицы осознают: трудоголизм — это на самом деле программа самоуничтожения.
Трудоголизм сейчас легко назвать болезнью XXI века, где работа доминирует над другими сферами жизни.
Последствия трудоголизма
Вероятно, у всех на слуху фраза «психика не железная». Наш головной мозг работает так, чтобы сохранять энергетические ресурсы, поэтому у людей часто срабатывает защита организма психологическими процессами.
Сейчас часто говорят о таком понятии, как психосоматика. Если человек не слышит отголоски физической усталости организма, то включается как раз психосоматическая защита. Уставший организм всегда будет сигнализировать и показывать «агрессивность», провоцируя повышенный уровень тревожности, нервные срывы, обострение хронических заболеваний, самые частые из которых — инсульт и гастрит.
Помимо этого, трудоголики ухудшают отношения с близкими людьми, страдают бессонницей, эмоционально выгорают во всех сферах жизни и чувствуют хроническую усталость.
При таких симптомах и признаках человеку нужно задать самому себе главный вопрос: «Зачем я работаю на износ?» Причем это нужно сделать, пока все процессы не привели к исчезновению эмоциональной чувствительности.
Люди с таким синдромом погружаются не только в трудовую зависимость, но и в экстремальную, алкогольную, наркотическую. Соответственно, все эти симптомы могут привести к ухудшению здоровья, а иногда и к летальным исходам.
Как избавиться от трудоголизма
При наблюдении явных признаков трудоголизма всегда призываю обращаться к специалистам за помощью и ни в коем случае не пренебрегать этим способом. Также важно подключить адекватное понимание потребностей организма — обращать особое внимание на его сигналы.
Специалисты, как правило, начинают работу с изменения уровня самооценки. При необходимости они подключают оценку физической и эмоциональной ресурсности.
Некоторые могут самостоятельно справиться с синдромом и поддержать свой организм. Во-первых, нужно назначать себе награду за выполненный объем работы по окончании какого-то проекта или в выходные дни. Во-вторых — тренировать понимание заботы о себе. Вам нужно составить четкое расписание, где всегда будет время на отдых, досуг, развлечения и, главное, на семью, близких и друзей.
Подчеркну: если человек не в силах справиться с трудоголизмом самостоятельно и понимает, что он, как загнанная лошадь, идет не в том направлении и только вредит своему организму и психике, необходимо подключать работу со специалистами. Они помогут принять себя, поднять самооценку и вернуть чувство ответственности за свое здоровье.
Психолог и гипнотерапевт Анастасия Валуева: необходимо развивать внутреннее сострадание к себе
Трудоголизм как следствие воспитания
При взрослении психика ребенка склонна к созданию повторяющихся шаблонов поведения и норм, принятых в семье и обществе. Поэтому стремление что-то доказать через интенсивную работу часто вырастает из детства.
Возможно, у родителей или значимых взрослых были повышенные требования к ребенку, отчего у него развился перфекционизм и подсознательное желание доказать свою значимость.
Уже с детства у детей формируется подсознательный паттерн или желание подтвердить лояльность системе и своей семье. Вместе с тем у ребенка возникает страх потери принадлежности обществу и боязнь не оправдать ожидания, которые на него возложили взрослые. В процессе становления психики подкрепляются чрезмерные амбиции, а также формируется тяга и стремление к преодолению себя.
К слову, особенно часто трудоголизм возникает у спортсменов, поскольку их воспитание в целом происходит в условиях жестких тренировок. Порой в такие моменты у детей и подростков психика передавливается, а иногда даже полностью сдает.
Последствия трудовых перегрузок
Одно из главных последствий трудоголизма — переутомление — саморазрушительное состояние. Выносливость и способность справляться со стрессом у каждого человека индивидуальны и находятся в зависимости от потребностей, амбиций, образа жизни и надежд, возложенных на него в детстве.
Некоторые люди работают сверхурочно, чтобы показать лояльность своей работе, коллективу и тем самым доказать свою значимость. Вынужденные перегрузки и неистовый темп работы приводят к росту стресса и несчастным случаям на работе.
А сам по себе стресс, который сопровождает переутомление, приводит к расстройству сна, беспокойному состоянию, некоторым формам зависимости и физическим проблемам вплоть до смерти.
Как справиться с переутомлением
В погоне за лидерством многие люди не осознают перегрузок и не прислушиваются к психическим и физическим потребностям своего тела. Основная рекомендация — постараться поддерживать баланс отдыха и работы. Трудоголики, в свою очередь, как раз забывают уделять внимание потребностям тела из-за необходимости достигать все больших рабочих величин.
Трудоголикам следует понять для себя главное: кому и что они стремятся доказать? Здесь опять-таки причина кроется в возрастной психологии, где корень проблемы нужно искать в семье — значимых взрослых и родителях, которым человек бессознательно стремится доказать свою лояльность, любовь и принадлежность.
Также таким людям необходимо осознать свои истинные желания: какая скрытая выгода того, что он делает? Но если самостоятельно человек не может ответить на этот вопрос, то можно прибегнуть к практикам релаксации и психотерапии.
Трудоголикам очень важно развивать в себе внутреннее сострадание и осознавать себя самым главным человеком в своей жизни.
Болезни
Работа
Переработка
Психология
Реклама
Реклама