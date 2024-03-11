По мнению психологов, трудоголизм и хроническое переутомление стали очередными эпидемиями XXI века. Британский писатель и сценарист Джеймс Грэм , которого медики причислили к трудоголикам, признался, что нездоровое желание постоянно работать ощущается так же, как алкогольная, наркотическая или сексуальная зависимости. Психологи рассказали «360», почему проблему относят к болезням и как ее избежать.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Психолог Галина Красноруженко: трудоголизм — программа самоуничтожения

Причины трудоголизма

Есть несколько главных причин, почему люди иногда работают, не жалея сил и не обращая внимания на свое здоровье. Время от времени желание самореализации превращается в насилие над своим телом, разумом и духом. У таких людей отсутствует баланс амбиций и реальности — они всегда хотят доказать всем, что лучше других.

Часто самокритика выходит на первый план, поскольку человек постоянно хочет стать лучшей версией себя. Также у таких людей существует чувство долга — мол, кто, если не я?

Еще несколько важных причин трудоголизма — желание убежать от личных проблем, скрыть какую-то боль, забыть трагические события, а также попытка доказать что-то конкретному человеку. Три основные категории, которым трудоголик хочет показать результат, — мама, папа и, как ни странно, бывший партнер.

Мы давно знакомы с термином «трудоголизм». С точки зрения психологии, такая нездоровая зависимость от работы — самая настоящая болезнь. Как правило, она заключается в стремлении продолжать заниматься рабочими задачами даже тогда, когда это уже не нужно.

Не все понимают, что синдром трудоголика — это ловушка на амбициях и страхе неуспеха. Лишь единицы осознают: трудоголизм — это на самом деле программа самоуничтожения.

Трудоголизм сейчас легко назвать болезнью XXI века, где работа доминирует над другими сферами жизни.

Последствия трудоголизма

Вероятно, у всех на слуху фраза «психика не железная». Наш головной мозг работает так, чтобы сохранять энергетические ресурсы, поэтому у людей часто срабатывает защита организма психологическими процессами.

Сейчас часто говорят о таком понятии, как психосоматика. Если человек не слышит отголоски физической усталости организма, то включается как раз психосоматическая защита. Уставший организм всегда будет сигнализировать и показывать «агрессивность», провоцируя повышенный уровень тревожности, нервные срывы, обострение хронических заболеваний, самые частые из которых — инсульт и гастрит.

Помимо этого, трудоголики ухудшают отношения с близкими людьми, страдают бессонницей, эмоционально выгорают во всех сферах жизни и чувствуют хроническую усталость.

При таких симптомах и признаках человеку нужно задать самому себе главный вопрос: «Зачем я работаю на износ?» Причем это нужно сделать, пока все процессы не привели к исчезновению эмоциональной чувствительности.

Люди с таким синдромом погружаются не только в трудовую зависимость, но и в экстремальную, алкогольную, наркотическую. Соответственно, все эти симптомы могут привести к ухудшению здоровья, а иногда и к летальным исходам.

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Как избавиться от трудоголизма

При наблюдении явных признаков трудоголизма всегда призываю обращаться к специалистам за помощью и ни в коем случае не пренебрегать этим способом. Также важно подключить адекватное понимание потребностей организма — обращать особое внимание на его сигналы.

Специалисты, как правило, начинают работу с изменения уровня самооценки. При необходимости они подключают оценку физической и эмоциональной ресурсности.

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Некоторые могут самостоятельно справиться с синдромом и поддержать свой организм. Во-первых, нужно назначать себе награду за выполненный объем работы по окончании какого-то проекта или в выходные дни. Во-вторых — тренировать понимание заботы о себе. Вам нужно составить четкое расписание, где всегда будет время на отдых, досуг, развлечения и, главное, на семью, близких и друзей.

Подчеркну: если человек не в силах справиться с трудоголизмом самостоятельно и понимает, что он, как загнанная лошадь, идет не в том направлении и только вредит своему организму и психике, необходимо подключать работу со специалистами. Они помогут принять себя, поднять самооценку и вернуть чувство ответственности за свое здоровье.