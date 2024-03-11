Происшествия 11 марта 2024, 17:06 Отдала работе всю себя. Главное о смерти эквилибристки Влады Морозовой Терапевт Петрова назвала возможной причиной смерти артистки Морозовой тромб

Читать 360tv в

Вечером в субботу стало известно о внезапной смерти эквилибристки Большого Московского цирка Влады Морозовой. По одной из версий, всему виной стал пониженный сахар в крови, по другой — анорексия. Родственники умершей уверены, что причиной смерти стал трудоголизм молодой артистки. У врачей — своя версия по поводу трагического происшествия.

Вечером 9 марта 22-летняя эквилибристка Влада Морозова почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие в цирк медики не смогли спасти девушку, сообщил Telegram-канал «112».

Реклама

Одной из причин смерти артистки, по информации авторов канала, могла стать гликемия. Влада весила всего 40 килограммов и, по предварительным данным, принимала лекарства, чтобы не поправляться.

Гипогликемия — это состояние организма с критическим недостатком сахара в крови. Нехватка глюкозы приводит к уменьшению количества энергии, а также нарушению функций всех тканей и органов. Тяжелое течение гипогликемии может привести к летальному исходу. Осложнения при гипогликемии связаны с необратимым повреждением клеток, которые не способны функционировать без глюкозы.

Спустя почти час, в 22:01, генеральный директор цирка Эдгард Запашный опроверг информацию, что Влада скончалась якобы до выступления. По его словам, девушка отыграла всю программу, а плохо ей стало после последнего иллюзионного номера. Также он напомнил, что перед каждым выступлением артисты проходят медицинское освидетельствование.

«Сравните время публикации и утверждение, что она умерла до начала спектакля в 17:00! Владу из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива», — написал он у себя в Telegram-канале.

Кроме того, Запашный назвал ложью информацию других каналов о том, что по факту смерти эквилибристки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Народный артист России и гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Что произошло с артисткой цирка Владой Морозовой

Эдгард Запашный опубликовал длинное видеообращение, где объяснил, что именно произошло. По словам дрессировщика, в соответствии с программой выступления Морозова зашла за кулисы, где потеряла сознание. В подтверждение своих слов Запашный показал видео с камер наблюдения.

После потери сознания девушку доставили в медицинский кабинет, где дежурный врач начал оказывать первую помощь. Затем ей вызвали скорую.

Запашный подчеркнул, что медики на протяжении нескольких часов пытались реанимировать молодую артистку. Позже они решили перевезти ее в городскую клиническую больницу № 1 имени Николая Пирогова.

«В 20:00 закончился спектакль, все три часа три бригады скорой помощи работали с Владой, делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам, боролись за ее жизнь», — рассказал генеральный директор цирка.

Около 22:00, продолжил Запашный, молодой человек Морозовой сообщил сотрудникам цирка, что она умерла.

«Конечно, доктора будут разбираться, что случилось. Telegram-каналы писали, что она боролась с весом, принимала какие-то лекарства. Доктора будут разбираться, почему у такой молодой девушки произошла остановка сердца», — подчеркнул он.

Изображение для иллюстрации истории. Артистка цирка во время выступления. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Всему виной трудоголизм

Мать погибшей артистки опровергла информацию о том, что ее дочь могла умереть из-за гипогликемии или анорексии. Она заверила, что Влада не принимала препараты для потери веса.

«Она с трех лет занималась спортом, у нее никогда не было проблем со здоровьем. Да, у нее были кубики на животе, она была худенькая. <…> В Сети пишут, что якобы у нее была очень сильная анорексия, что она ела таблетки пачками. Я читаю то, что пишут, и боюсь теперь телефон в руки взять, не могу больше на это смотреть. Она не была такой», — объяснила она.

По ее словам, девушка питалась нормально. Возможной причиной смерти циркачки могло стать переутомление и трудоголизм, не исключила мама артистки. Она подчеркнула, что девушка слишком интенсивно работала и отдавала много сил различным проектам, тренировкам и выступлениям.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Возможные причины смерти — мнение врача

Гипогликемия

Первой предварительной причиной смерти артистки Большого Московского цирка назвали гипогликемию — сниженный уровень сахара в крови. Однако такое состояние не может довести человека до комы, поскольку организм — это саморегулирующаяся система с огромным количеством защитных механизмов, рассказала «360» терапевт и автор курса «Основы управления здоровьем» Наталья Петрова.

Мышечный каркас у спортсменов и атлетов всегда сильно развит, несмотря на специальные диеты. Поэтому версия, что гипогликемия могла стать причиной гибели при отсутствии данных о хронических болезнях маловероятна. Наталья Петрова терапевт

Переутомление и трудоголизм

По мнению собеседницы «360», сильное переутомление и, скорее всего, хронический трудоголизм не могут «молниеносно» привести к смерти. Во время интенсивной работы человек нарушает баланс труда и отдыха, однако у молодого организма запас ресурсов слишком велик, а энергия может восстанавливаться за короткий промежуток времени, пояснила врач.

«Переутомление само по себе не может привести одномоментно к таким трагическим результатам. Отсутствие сна и нормального отдыха влияет на когнитивные свойства организма — мышление, координацию и скорость передачи информации. Но это все носит затяжной характер, а не молниеносный. Переутомление, случившиеся после выступления, — история специфическая», — отметила Петрова.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Сердечно-сосудистые катастрофы

Наиболее вероятной причиной смерти молодой артистки, по мнению терапевта, могла стать тромбоэмболия легочной артерии. Другими словами, у 22-летней девушки оторвался тромб.

«С учетом некоторой информацией о том, что девушка принимала в том числе и мочегонные препараты, которые могут сказываться на густоте крови, это повышает риск тромбообразования. Скорее всего, при диагностическом поиске судмедэкспертов такие данные будет выходить на первый план», — заключила врач.