Здоровье 17 июля 2023, 14:34 Психиатр Кизицкий заявил, что все люди подвержены зависимостям

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Зависимости подвержены абсолютно все люди, потому что механизм их формирования заложен в мозге каждого человека. Об этом «Газете.Ru» психиатр-нарколог Ивери Кизицкий.

По его словам, невозможно жить совсем без зависимостей. Просто они бывают разными. Например, трудоголизм обычно поощряется обществом. Но зацикленность на работе — это тоже одна из вариантов зависимости. Просто не каждый отдает себе отчет в том, что у него есть нездоровая тяга к чему-то.

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«Человек не может, рождаясь таким, каким его создала природа, не иметь какой-либо зависимости. А уж какая нам там „перепадет“, что называется, в течение нашей короткой жизни на Земле, — зависит от множества факторов», — рассказал врач.

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