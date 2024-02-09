Общество 09 февраля 2024, 17:16 «Дни.ру»: трудоголизм часто связан с психологической травмой

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Труголизм — это болезненное состояние, которое проявляется в нездоровом желании работать. Об этом рассказали «Дни.ру».

Нередко трудоголизм становится следствием психологической травмы. И человек пытается заполнить с помощью дел пустоту внутри себя или уйти от неприятной действительности. Но в итоге болезненное увлечение работой приводит к еще более серьезным проблемам с психикой, а также к заболеваниям внутренних органов.

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