Эксклюзив 20 августа 2023, 13:53 Контрольный выстрел. Идеи ГКЧП оказались обречены на провал Блогер «Голос Мордора»: лидеры ГКЧП ускорили процесс распада СССР РИА «Новости»

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Ровно 32 года прошло с момента создания Государственной комиссии чрезвычайного положения в СССР. Ее лидеры преследовали задачу спасти СССР от распада, однако их действия только добили страну, напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Вчера меня удивило то, что очень мало кто вспомнил о событиях, происходивших в эти дни в Советском Союзе в 1991 году. Понятно, что сейчас полно горячих новостей, многие из которых еще пару лет назад показались бы невероятными.

Но попытка переворота в августе 1991 года является ключевым для истории России событием, которое повлияло на очень многое. В том числе и на события, которые происходят прямо сейчас.

Я не могу назвать действия, предпринятые Государственным комитетом по чрезвычайному положению, попыткой спасти страну. Не в смысле того, что у путчистов не было таких намерений, а из-за того, что все было обречено на провал изначально. Не было учтено множество факторов.

Без массовой поддержки населения

И самый главный из них: советский народ в течение нескольких лет системно доводили до апатии и равнодушия, до того состояния, когда большинству стало плевать, что там будет впереди.

И если люди поддержали ГКЧП, то только в разговорах, на кухнях, в курилках заводов и проектных институтов. Но массовой поддержки все равно не было. Никто не был готов выйти на улицу ради спасения СССР.

И людей можно понять. Потому что СССР уже было не спасти. По большому счету он был обречен уже в 1985 году, когда 11 марта генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Сергеевич Горбачев.

Кадровая политика партии, которая серьезно сбоила начиная со времен Никиты Сергеевича Хрущева, сломалась окончательно и допустила, чтобы во главе страны встал не особо умный, но зато амбициозный популист, который очень хотел понравиться западным лидерам.

Обычное вредительство

Весь процесс перестройки сопровождался правильными речами и даже верными решениями, которые на деле оказывались самым обычным вредительством.

Та же советская кооперация, которая должна была дать толчок развитию в стране частного предпринимательства, сразу же стала мощным инструментом коррупции на всех уровнях государства.

Другие решения по экономике оказались не лучше. Каждое из них приводило к тому, что из магазинов исчезали товары, зато разрастался черный рынок, где можно было купить все, но по тройной цене.

Но самое главное преступление тогдашнего руководства СССР — идеологическая диверсия. Даже не диверсия, а масштабная атака против самих себя и собственной идеологии, когда помоями поливались даже самые святые страницы советской и российской истории.

И к 1991 году процесс развала был уже необратим. Остановить его было невозможно.

Выстрел в голову

Лидеры ГКЧП этого не понимали, и их выступление превратилось в самый настоящий контрольный выстрел в голову умирающей стране. Они добили СССР.

Страна и так была обречена, они лишь ускорили процесс распада. Но их вина несомненна. Вина в том, что они на протяжении нескольких лет наблюдали гнилостные процессы и никак на это не реагировали.

Вряд ли они не понимали, что происходит. Но почему-то в итоге выбрали самый проигрышный вариант в самое неподходящее время.