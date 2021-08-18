Историк объяснил незнание россиян аббревиатуры ГКЧП зацикленностью на себе

За 30 лет даже те неточные знания о ГКЧП и развале СССР, которые имели россияне в 1991 году, значительно стерлись. Во многом это произошло из-за изменения системы ценностей, потери интереса ко всему, кроме личных нужд, заявил «360» историк и публицист Юрий Емельянов.

«Раньше жизнь была очень ориентирована на общественные проблемы. Сейчас самое главное — рынок, личные заботы. Все то, что выходит за пределы личного садика-огородика, своей квартиры, уже не имеет никакого значения. Люди ничегошеньки не знают», — заметил специалист, комментируя результаты нового опроса ВЦИОМ.

Исследование провели в преддверии 30-летия августовского путча. Правильно смог расшифровать аббревиатуру ГКЧП 21% опрошенных.

Емельянов отметил, что невежество людей проявляется не только в незнании истории своей страны. Очень яркий пример — сопротивление вакцинации, которое произошло на фоне катастрофического падения авторитета науки.

«Люди верят в себя. Своя рубашка ближе к делу. Хочешь жить — умей вертеться. В этом беда», — добавил он.

Тема ГКЧП, по словам Емельянова, является очень сложной. И еще очень многое предстоит изучить, исследовать множество нераскрытых пластов. Только 10 лет назад начали публиковаться разные воспоминания.

«Но дело даже не в фактуре (публикации документов, воспоминаний — прим. ред.), а в осмыслении. Почему развалился СССР. На этот вопрос ищут очень простые ответы», — заключил историк.