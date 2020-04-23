Горбачев рассказал, кто сорвал перестройку

По данным телеканала «Царьград», Горбачев объяснил, что «срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну».

«Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки», — считает политик.

По его словам, «если говорить кратко, удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен».

«Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать», — уточнил Горбачев.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян не забывать о спорте во время режима самоизоляции. Он решил попробовать себя в роли фитнес-блогера и для мотивации записал видео, где сам тренируется. Жириновский показал несколько упражнений с помощью тренажера.