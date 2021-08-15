Лукашенко назвал виновников распада СССР

В распаде СССР виноваты Борис Ельцин и Михаил Горбачев. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ну конечно, Борис Ельцин и Михаил Горбачев. Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1».

Он подчеркнул, что нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну. По его словам, Беловежская пуща случайно стала местом распада Советского Союза. Это продемонстрировало «безмозглость и неспособность» руководства управлять огромной страной, уточнил Лукашенко.

В начале декабря 1991 года в Беловежской пуще Белоруссией, Россией и Украиной было подписано соглашение, где констатировалось прекращение существования СССР.

Ранее президент Белоруссии заявил о политическом кризисе в Литве. Он отметил, что литовскому руководству не стоило «рыть другому яму». Протесты и беспорядки начались в Вильнюсе во вторник перед зданием правительства