Горбачев назвал распад СССР нарушением народной воли

Бывший глава СССР Михаил Горбачев заявил, что референдум о сохранении Советского Союза «был необходимым и справедливым», а распад Союза был против воли народа. Всеобщее голосование состоялось 30 лет назад.

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», — сообщил Горбачев «Интерфаксу».

Он напомнил, что именно на основании этого голосования состоялся Новоогаревский процесс по разработке союзного договора. Проект был подготовлен, но подписание сорвал путч ГКЧП. Горбачев добавил, что таким образом была нарушена воля народа.

Референдум о сохранении СССР — единственный за время Советского Союза референдум, прошедший 17 марта 1991 года и поднимавший вопрос о сохранении государства как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего СССР.

Большая часть советских граждан высказалась за сохранение обновленного государства.

Однако распад СССР все же произошел после провала августовского путча Госкомитета по чрезвычайному положению. В итоге 8 декабря 1991 года главы трех стран — учредителей СССР Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение, где заявили о прекращении деятельности СССР.