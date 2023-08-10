Общество 10 августа 2023, 16:51 Ментальное здоровье — это важно. Как в России заботятся о психологическом состоянии человека Психолог Дугенцова отметила недоработки в приемах психолога в поликлиниках по ОМС Freepik

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От психологического состояния зависит многое. Ученые доказали, что человек может испытывать физическое недомогание из-за длительных проблем с ментальным здоровьем. Как российское правительство поддерживает эмоциональный настрой населения и насколько это эффективно, разбирался «360».

Психологическое состояние россиян

С начала года почти половина россиян испытали ухудшение психологического состояния. Это следует из исследования, проведенного коммуникационным агентством Lampa вместе с сервисом психотерапии Zigmund.Online.

Главные причины беспокойства у респондентов — проблемы с самореализацией (61,2%), общественно-политическая ситуация (57%), состояние ментального здоровья (50,6%) и физического (43,2%).

Чуть больше трети опрошенных упомянули проблемы на работе или учебе и в романтических отношениях. Сложности во взаимоотношениях с друзьями и семьей респонденты указывали реже.

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Больше половины участников опроса отметили у себя признаки выгорания. Также 50,4% выделили ухудшение продуктивности, а у 40,3% снизилась концентрация внимания.

Примерно 40% россиян сообщили о повышенном уровне тревожности и раздражительности. Почти столько же опрошенных столкнулись с трудностями в поддержании контактов с окружающими, а каждый пятый — с бессонницей.

Способы помочь

Психологические приемы в поликлиниках

Есть мнение, что в последнее время изменилось отношение россиян к психиатрической медицинской помощи, которую в прежние годы стигматизировали. Люди опасались последствий постановки на учет психиатра и в целом боялись обращаться к специалисту.

Чтобы сломить этот стереотип, в Минздраве решили развивать психологическую помощь в поликлиниках. Она стала «связующим мостиком, который позволит людям обращаться за помощью без страха», отметил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Однако на любой медицинский прием в городских поликлиниках отводят лишь 20 минут. На психологическом сеансе в основном только первые 10-15 минут выделяют для установления контакта с пациентом, рассказала «360» детский психолог Дарья Дугенцова.

Эксперт объяснила, что сам прием проходит в несколько этапов: начало беседы — 5-10 минут, формулирование и проверка консультативных гипотез — 25-35 минут, терапевтическая работа — 10-15 минут, завершение беседы — 5-10 минут.

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Двадцать минут на беседу с психологом — это крайне мало, подчеркнула Дугенцова. Специалист попросту не сможет разобраться в проблеме, а сам пациент не успеет детально рассказать о ней.

«В среднем минимальное время на консультацию, которое выделяют специалисты, — 55 минут. По таким временным рамкам я не могу представить, что можно успеть за 20 минут», — добавила собеседница «360».

Она предположила, что психологические приемы в поликлиниках будут нацелены скорее на информирование населения о внутреннем состоянии, нежели на терапию.

Если инициатива будет дальше развиваться и на нее будет большой спрос, то это замечательно. Люди перестанут бояться психологов, думая, что к специалисту ходят только психи и сумасшедшие. Дарья Дугенцова детский психолог

Психологическая помощь от Минздрава — полезная затея, но стоит увеличить число специалистов в поликлиниках и продлить время сеанса хотя бы до 55 минут, призвала Дугенцова.

Фокус-группа — родители

Помимо психологической помощи по ОМС, в поликлиниках разработали проект помощи семейным парам «Родительский университет». Курсы должны помочь родителям лучше понять своего ребенка и самих себя.

По данным исследований Института образования НИУ ВШЭ, семейные пары с детьми регулярно сталкиваются со множеством вопросов. Особое внимание эксперты планируют уделить профилактике эмоционального выгорания.

«Выгоревший родитель не может дать адекватное воспитание своему ребенку. Наша задача — научить родителей рассчитывать свои силы и растить счастливых детей», — процитировал ТАСС автора одного из курсов проекта Виктории Дмитриевой.

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Детский психолог Дугенцова подтвердила, что выгоревшие родители могут «сломать» будущую модель поведения у детей. По ее словам, многие мамы и папы даже не представляют, что столкнулись с эмоциональным выгоранием.

«Дети смотрят на то, что их родители несчастны и постоянно уставшие. Ребенок берет пример с взрослых и в будущем будет вести себя по отношению к собственным детям точно так же», — объяснила она.

В результате ребенок перенимает модель поведения, думая, что родительство — это всегда отсутствие счастья. Возникают два варианта: либо ребенок в будущем будет вести себя так же, либо вовсе станет чайлдфри, заключила психолог.