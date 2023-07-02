Общество 02 июля 2023, 03:36 Психологическая помощь стала доступна по ОМС в российских поликлиниках Психологическая помощь в России стала доступна в поликлиниках по ОМС с 1 июля Freepik

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Психологическая помощь в России доступна в поликлиниках по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) с 1 июля. Такое нововведение предусмотрено новым приказом Минздрава РФ в борьбе с психическими расстройствами и расстройствами поведения, передал ТАСС.

В материале сказано, что в больницах открылись специальные кабинеты для медико-психологического консультирования. Там будут принимать медицинские психологи. Ранее в ведомстве заявили, что меру ввели, для того чтобы повысить доступность этого вида помощи.

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В обязанности психологов входят консультация пациента и его родных по поводу заболевания и лечения психологического недуга, а также проведение терапии для лиц, страдающих расстройствами, вызванными стрессом. Кроме того, специалисты будут давать направления в профильные учреждения пациентам с психическими заболеваниями.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что до конца 2023 года гражданам новых регионов РФ будут оказывать медицинскую помощь без требования ОМС. Он отметил, что полис все равно можно оформить в электронном варианте на территории всей страны, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области.