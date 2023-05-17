Интересное 17 мая 2023, 18:25 РИАМО: россияне стали чаще проявлять заботу о своем ментальном здоровье и ходить к психологу

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С каждым годом в России все больше людей проявляют заботу о своем ментальном здоровье и чаще обращаются за помощью к психологам. Об этом сообщило РИАМО.

Еще около 10 лет назад люди относились к психотерапии как к чему-то несерьезному, сейчас же тенденция решать свои проблемы в кресле у психолога с каждым годом растет. После терапии многие утверждают, что благодаря внутренней гармонии появляются силы на свершение новых целей.

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Отмечается, что поход к психологу будет эффективен только в том случае, если человек сам готов работать над собой.