Интересное 28 июля 2023, 01:01 👩‍❤️‍👨 Как романтические отношения влияют на человека? Социальный психолог Кичаев: отношения между партнерами влияют на самооценку Freepik

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Почти 50% российских мужчин и 61% женщин рассказали, что романтические отношения напрямую влияют на их самооценку, повышая ее. Такие данные получили авторы исследования, проведенного онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и сети сайтов знакомств «Мамба». «360» выяснил, как меняется самооценка в зависимости от обстоятельств в отношениях и зачем человек вступает в партнерство.

Что такое самооценка?

Самооценка — субъективное мнение, оценка и восприятие себя: способностей, качеств и ценности для окружения. Она формируется на основе мыслей, чувств и опыта. На нее могут воздействовать и другие люди.

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То, как человек оценивает себя, влияет на поведение, эмоции, отношения и общее благополучие. Высокая самооценка упрощает построение отношений с окружающими. Низкая, напротив, может приводить к чувству недостаточности, неуверенности, а иногда даже к развитию депрессии или тревоги.

Формирование самооценки начинается в детстве и продолжается на протяжение всей жизни. Она может зависеть от различных факторов: семьи, образования, личных достижений, опыта взаимодействия с другими людьми и романтических отношений.

Самооценка меняется в разные периоды жизни. Ее можно развивать и улучшать с помощью саморазвития, позитивных взаимоотношений и работы над личным ростом.

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Аспекты в отношениях, которые влияют на самооценку

Отношения делают большой вклад в формирование личности и самосознание, существенно влияя на психологическое и эмоциональное благополучие. То, на чем строятся отношения, воздействует на психику.

​​Поддержка и восхищение

Позитивные отношения, в которых партнеры поддерживают и восхищают друг друга, способствуют повышению самооценки. Когда кто-то ценит и уважает нас, это помогает чувствовать себя значимыми и любимыми, а еще стремиться достигать новых высот.

Хорошие отношения с близкими могут положительно сказываться на физическом здоровье. Например, эксперимент ученых из Университета Окленда показал, что участники, состоящие в здоровых отношениях, чувствовали себя намного лучше других респондентов, испытывающих трудности со своим партнером.

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Самоидентификация

Когда партнер позитивно относится к определенным аспектам нашей личности — например, интеллекту, чувству юмора или креативности, — это может подкреплять уверенность.

Критика и негативное влияние

Обратная сторона медали — отношения, в которых критика, унижение или манипуляции могут разрушить самоценность. Постоянное деструктивное влияние способно вызвать чувство неполноценности и сомнения в собственных способностях.

По данным ВЦИОМ, наиболее распространенные причины для разрыва семейных уз в России: бедность (33%); взаимное непонимание (15%); неверность одного из партнеров (14%); бытовые проблемы (10%); несовместимость характеров (по 8%); пьянство (8%). Некоторые из этих причин могут повлиять и на самоуважение.

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Предыдущие травматические отношения

Если человек пережил разрушительные отношения, он может потерять веру в себя. Травматический опыт оставляет эмоциональные шрамы и вызывает недоверие к новым отношениям.

Джудит Герман — психиатр из Гарварда, исследователь травматического стресса — посвятила свою жизнь изучению того, как травматические отношения, особенно абьюзивные, воздействуют на психику человека. В ее книге «Травма и исцеление» подробно описано, что чувство беспомощности внутри травматического союза формирует психологическую травму и мешает строить семью в будущем.

Влияние социокультурных норм

В беседе с «360» социальный психолог Александр Кичаев сообщил, что порой общество навязывает определенные роли для мужчин и женщин — партнеры могут начать сомневаться в своей ценности, если они не соответствуют стандартам.

Если мы берем типичную женщину, то воспитание семьи внушает, что она должна стать матерью. У мужчин же наоборот: чем позже ты хомут на шею повесишь, тем ты большего в жизни достигнешь, больше острых ощущений узнаешь и нагуляешься. Александр Кичаев

Кодепендентность

Кодепендентность — это когда один партнер жертвует своими потребностями и самоуважением, чтобы удовлетворить потребности другого. Такая потеря себя влияет разрушительно: человек перестает понимать кто он.

Социальный психолог напомнил, что в обществе есть понятие «выученная беспомощность», когда индивид не знает других стратегий с социумом, поэтому неизбежно обрекает себя на страдания. Это обусловлено низкой самооценкой: «Я не достоин хорошего отношения и партнера».

Кичаев рекомендовал в этом случае честно признаться себе, что вы попали в абьюзивные отношения, а далее решить, что с этим делать: принять или бороться.

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Причины, которые могут побудить вступить в отношения

Мотивация вступить в отношения может быть разнообразной и индивидуальной, так как каждый человек уникален.

Эмоциональная привязанность. Человек может чувствовать сильное влечение к другому и желание быть с ним рядом. Привязанность вызывает желание разделить свою жизнь, чувства и опыт с партнером.

Желание создать семью. Многие люди ищут вторую половинку, чтобы провести с ней всю жизнь и родить детей. Внутри брака супруги удовлетворяют бытовые, психологические и личностные потребности.

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Потребность в эмоциональной отдаче. Здоровые отношения наполняют жизнь эмоциональной поддержкой, пониманием и утешением. Желание иметь человека, который будет рядом в трудные моменты и разделит радостные, — сильный мотивирующий фактор.

Желание близости. Чувство одиночества и желание найти компаньона для совместной деятельности и общения может побуждать человека искать отношений. Зачастую это связано со страхом встретить старость в одиночестве.

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Развитие личности. Отношения могут способствовать личностному росту и развитию, придавать жизни больше смысла и цели. Человек видит в партнере идеального союзника и партнера для совместного достижения целей.

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Социальный психолог Кичаев отметил, что на желание быть в отношениях влияет и возраст. Например, девушки до 25 лет могут заниматься только карьерой, чтобы чувствовать себя успешными и уверенными.

Есть такой психотип, как достигаторы. Для них отношения — минус: «Я потеряю время, силы, я не достигну своих целей». Такое может быть и у мужчин. Александр Кичаев

По словам собеседника «360», женщины старше 30 лет чаще задумываются об отношениях, потому что на первый план выходит жажда семьи и материнства. Если же женщина не находит партнера, она может чувствовать себя неудачницей.

«У мужчин все иначе. Им самое главное зарабатывать, быть добытчиком. Особенно если был неудачный опыт, тогда [мужчине] отношения не нужны — он хочет быть свободным», подытожил специалист.