Общество 05 июня 2023, 16:48 Психолог Клименко объяснила, почему некоторые женщины становятся чайлдфри Психолог Клименко: идея чайлдфри строится на принципах самоопределения и личной свободы

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Психолог Екатерина Клименко в разговоре с изданием «ФедералПресс» объяснила, почему все больше женщин сегодня выбирают позицию чайлдфри, отказываясь от рождения детей.

По словам специалиста, эта идея связана с желанием женщины жить без ограничений, которые связаны с материнством. На первый план выходят не семейные ценности, а индивидуальные.

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«Некоторые предпочитают использовать ресурсы для других целей — например, для карьерного роста, развития увлечений и творческих проектов, участия в благотворительных мероприятиях или путешествий», — добавила психолог.

Жизнь без детей для таких людей не считается чем-то неудачливым, напротив, она гарантирует им свободу самовыражения. Некоторые люди осознанно не заводят детей, поскольку понимают, что не в силах предоставить им хорошее образование и благосостояние, заключила Клименко.