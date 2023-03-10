Общество 10 марта 2023, 18:41 Мужчина толкнул подростка под поезд в метро. Как распознать психически нездорового человека в толпе Психотерапевт Новиков: обычному человеку трудно узнать психически больного в толпе РИА «Новости»

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В московском метро мужчина столкнул подростка под движущийся поезд. Пострадавший выжил, а нападавшего оперативно задержали. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не раз обращался за помощью. Теперь опасного для общества москвича арестовали на два месяца, а больницу ждут проверки. Однако такие приступы у психически нездоровых людей могут случиться внезапно — это не связано с тем, что их плохо лечат. «360» выяснил, как вести себя при встрече с таким человеком и есть ли признаки, по которым его можно узнать в толпе.

Нападение в метро

Девятого марта 63-летний мужчина столкнул 15-летнего подростка под электропоезд на станции метро «Киевская» в Москве. Момент попал на камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, что мужчина действовал намеренно. Он подошел к парню сзади и с силой толкнул его в спину, как только поезд приблизился.

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Подросток упал на рельсы, а злоумышленника обезвредил один пассажиров — он оттащил его от края и других людей и прижал к стене.

У машиниста не было шанса затормозить, тем не менее мальчик выжил. Дежурный по метрополитену сообщил, что он отделался ссадинами.

Пострадавшего отправили в медучреждение, чтобы провести дополнительный осмотр. Эту информацию подтвердили в прокуратуре столицы.

Нападавшего задержали. Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство».

«По данным следствия, мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути», — отметили в ведомстве.

В СК также установили, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

Не смог объясниться

На допросе мужчина признал вину и сказал, что раскаивается. Однако назвать причину своего поступка не смог.

«Сам не понимаю. Конфликтной ситуации не было», — заявил задержанный, подтвердив, что действовал осознанно и понимал последствия.

В столичной прокуратуре сообщили, что подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Его арестовали на два месяца.

Жена нападавшего рассказала, что не знает точный диагноз мужа — по словам врачей, он лечился от продолжительной депрессии. Однако в больнице мужчина оказался после того, как попытался задушить супругу, — это произошло 7 февраля, «первый раз и единственный».

Она подчеркнула, что 9 марта супруга отпустили из психоневрологического диспансера без сопровождающего. Это произошло за несколько часов до событий в метро.

«Его сегодня выпихнули без родни, без всего из ПНД (психоневрологический диспансер — прим. ред.). Из психбольницы имени Алексеева его отправили в дневной стационар на 2-ю Филевскую, а там ординатор отпустила его до моего приезда», — объяснила женщина в комментарии «Известиям».

По ее мнению, внешность подростка напомнила мужу о ней, поэтому он и напал. Женщина уверена, что на месте пострадавшего должна была быть она.

Отпустили за пару часов до нападения

В психиатрической клинической больнице № 1 имени Н. А. Алексеева провели обыски. Следователи выяснили, что нападавший состоял там на учете — из медучреждения изъяли документацию, а медработников, которые выпустили мужчину без сопровождения, проверят, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Главный врач больницы Георгий Костюк рассказал ТАСС, что сейчас в больнице проходит внутренняя проверка. Он подчеркнул, что столкнувший подростка под поезд мужчина пришел на терапию добровольно. Лечение привело к положительным клиническим эффектам, поэтому его выписали и направили в дневной стационар.

«Пройдя все, подчеркну, все необходимые процедуры и консультации в дневном стационаре, пациент самостоятельно покинул медицинскую организацию. И присутствие родственников при этом необязательно», — сказал он.

По словам Костюка, когда пациент уходил из дневного стационара, он был в удовлетворительном состоянии и не проявлял внешних признаков агрессии.

Психиатр высшей категории, главный врач клиники «Нейро-пси», психотерапевт Владимир Каторгин рассказал «360», что состояние психически больного может измениться внезапно — и дело не в том, что его плохо лечили, а в самой болезни.

Например, есть заболевание шизофрения: никто не может предсказать, как поведет себя пациент в конкретном случае. Вероятно, его поступок носил какой-то бредовый характер, это не просто хулиганство. Он столкнул этого парня по какой-то причине. Ему что-то показалось. Владимир Каторгин

Каторгин предположил, что во время удебно-психиатрической экспертизы мужчину признают невменяемым и отправят на принудительное лечение. Врач-психотерапевт, доктор меднаук Юрий Новиков считает, что нападавшего может ждать уголовная ответственность.

Главное — вести себя спокойно

Говорить о психических проблемах человека может «условно говоря, сумасшествие или нелепое поведение», рассказал Каторгин.

Новиков добавил, что обычному человеку, не врачу, распознать больного будет сложно, поскольку они «маскируются».

РИА «Новости»

«Если приглядеться, он, скорее всего, подозрительно наблюдает за своей жертвой — прищурив глаза может смотреть. <…> Но трудно заметить и узнать внешние признаки, особенно если многолюдно», — объяснил собеседник «360».

В таком случае от подозрительного человека лучше отойти. Если он проявляет настойчивость и следует за вами, нужно обратиться в соответствующие органы.

Важно не провоцировать психически больного на конфликт: его реакция может быть не такой, как вы ожидаете.

Вести себя с ним надо как со здоровым человеком, чтобы не провоцировать. Чем спокойнее вы, тем спокойнее будет он. Если начнете выяснять отношения, провоцировать, не дай бог, проявлять какую-то агрессию или устраивать разборки, то реакция, которую получите, может быть неадекватной. Владимир Каторгин

Например, такой человек может достать из кармана нож или пистолет. Не важно, знаете вы о его диагнозе или только предполагаете — нужно оставаться как можно спокойнее и не идти на конфликт, заключил специалист.