Криминал 10 марта 2023, 14:28 Москвича после случая с подростком в метро проверят на вменяемость Толкнувшему в метро Москвы подростка мужчине назначили психиатрическую экспертизу Пресс-служба Следственного комитета

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Мужчина сознался, что беспричинно толкнул подростка под поезд метро на станции «Киевская» в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и назначили психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила прокуратура.

Подозреваемого взяли под стражу, предъявили обвинение и в ближайшее время, по информации надзорного ведомства, суд изберет меру пресечения — обвинитель потребовал ареста. В рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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В четверг он толкнул 15-летнего парня под поезд на станции метро «Киевская». Подросток выжил, нападавшего задержали. На допросе он во всем сознался, но не смог объяснить, почему так сделал.

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Жена рассказала «Известиям», что его перевели из психиатрической больницы имени Алексеева в дневной стационар психоневрологического диспансера на 2-й Филевской улице, и ординатор отпустил мужчину домой без сопровождающего. Он попал в больницу после того, как напал на супругу.