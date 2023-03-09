Происшествия 09 марта 2023, 18:08 Мужчина, бросивший подростка под поезд в Москве, не раз обращался к психиатрам СК: по факту покушения на убийство подростка в метро Москвы возбудили уголовное дело РИА «Новости»

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Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего парня в московском метро. По предварительным данным столичного СУ СК, подозреваемый не раз обращался в больницу за психиатрической помощью.

Сотрудники Следственного комитета работают на месте происшествия, допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. Устанавливается полная картина случившегося.

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По версии следствия, мужчина, находясь в вестибюле метро, без всякой причины толкнул подростка под поезд. К счастью, юноша не пострадал.

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Ранее департамент транспорта Москвы опубликовал видео с моментом происшествия. На кадрах видно, как мужчина подходит к парню сзади и с силой толкает его вперед, на пути. Из-за случившегося движение поездов на Кольцевой линии ненадолго приостановили, а затем возобновили.

Дело возбудили по части 3 статьи 3, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Выяснение всех обстоятельств происшествия проконтролирует столичная прокуратура.