10 марта 2023, 10:57
Толкнувший подростка в московском метро признал вину
СК: толкнувший подростка на пути в московском метро признал вину
Мужчина, который толкнул подростка на станции метро «Киевская» в российской столице, признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве в своем Telegram-канале.
«Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину», — сказано в сообщении.
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Следователи просят избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина днем 9 марта на Кольцевой станции метро «Киевская» толкнул 15-летнего парня на пути перед прибывающим поездом. Юношу удалось быстро достать с путей, его жизни ничего не угрожает.
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Задержанный на допросе заявил, что не может объяснить свой поступок. По его словам, никакого конфликта между ним и школьником не было. В отношении этого человека открыли уголовное дело о покушении на убийство. По данным СК, обвиняемый не раз обращался за психологической помощью в больницу.
Метро
Следственный комитет России
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